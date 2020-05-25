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«Китай работает с Россией»: что заявили в Пекине о сотрудничестве с Москвой и итогах Второй мировой войны

25 мая 2020, 07:50  •  84 • В мире
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции заявил, что китайская сторона готова твёрдо отстаивать итоги Второй мировой войны, а также усиливать стратегическое сотрудничество с Россией. По его мнению, взаимодействие Москвы и Пекина в рамках борьбы с коронавирусом создаст импульс для укрепления двусторонних отношений. При этом дипломат подчеркнул, что «некоторые политические силы» в США толкают Пекин и Вашингтон на путь «новой холодной войны». Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем отношения между Соединёнными Штатами и Китаем будут лишь обостряться.
 
Reuters © Jason Lee
 

Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности Китая совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны, а также укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой.

«Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твёрдо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений», — приводит слова Ван И РИА Новости.

Ван И добавил, что КНР также вместе с российской стороной готова решительно противостоять одностороннему давлению и «психологической травле» со стороны других государств.

Кроме того, дипломат заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции повышает прочность двусторонних отношений.

Он также подчеркнул, что после пандемии коронавируса COVID-19 мир не будет прежним, поэтому Пекин готов усилить сотрудничество с Россией в формате БРИКС, Шанхайской организации и G20, для того чтобы подготовиться к предстоящим переменам.

«Нет сомнений, что сотрудничество двух стран в борьбе с вирусом даст сильный толчок для укрепления двустороннего сотрудничества России и Китая», — цитирует ТАСС главу китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «Китай работает с Россией, чтобы обернуть кризис в возможности».

«Новая холодная война»

При этом в своём обращении глава китайской дипломатии также отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся «на грани новой холодной войны». По его словам, такая ситуация сложилась в результате действий неких политических сил, которые враждебно настроены по отношению к Пекину.

«Мы заметили, что некоторые политические силы в Соединённых Штатах враждебно относятся к отношениям Китая и США и толкают две наших страны на край новой холодной войны. Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединённых Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира», — приводит слова дипломата ТАСС.

  • Глава МИД КНР Ван И
  • Reuters
  • © Jason Lee

Ван И также не обошёл вниманием попытки различных американских юрисдикций подать иски к Китаю за ущерб, причинённый распространением коронавируса.

«Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел — нарушение международного права и отречение от человеческой совести. Это не имеет никакой связи с реальностью, не соответствует здравому смыслу и лишено правовой основы», — заявил глава МИД Китая.

Он добавил, что официальный Пекин поддерживает беспристрастное международное расследование причин пандемии.

«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса», — отметил он.

По его словам, в Пекине считают, что данный процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. При этом Ван И указал на необходимость исключить политическое вмешательство в вопросе поиска источника коронавируса. Он добавил, что в Китае выступают против «презумпции виновности».

Американский прессинг

Напомним, что США в последнее время неоднократно обвиняли Китай в причастности к распространению коронавируса. В начале апреля Дональд Трамп заявил, что КНР необходимо привлечь к ответственности, если её вина будет доказана.

В мае госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News сказал, что у Вашингтона якобы есть доказательства того, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории китайского города Ухань. При этом каких-либо подтверждений этому глава Госдепа не привёл, однако подчеркнул, что виновные будут наказаны. Впоследствии МИД Китая опубликовал подробное опровержение всех обвинений, поступивших со стороны США.

  • Дональд Трамп и Майк Помпео
  • © Kevin Lamarque/Reuters

Позднее администрация Дональда Трампа направила в конгресс доклад под названием «Стратегический подход Соединённых Штатов в отношении Китайской Народной Республики». В нём утверждается, что Пекин расширяет использование своего потенциала в военно-политической и экономической сферах, вредит интересам США, а также подрывает суверенитет стран во всём мире.

В документе отмечается, что Китай в глобальном масштабе пропагандирует ориентиры, бросающие вызов американским ценностям, в частности «неотъемлемому праву на свободу и стремление к счастью». Отмечается, что доклад был подготовлен в рамках ответа на «вызов» со стороны КНР.

«Готов защищать историческую правду»

Эксперты отмечают, что в текущих реалиях демократы и республиканцы в США в равной степени используют «китайский фактор» в своей внутренней борьбе, пытаясь обернуть его в свою пользу.

«Для любой победившей группы США Китай всё равно останется мишенью, Вашингтон и дальше будет обвинять Пекин в сокрытии данных, возможном отношении к рукотворному созданию вируса и его распространению, поскольку это удобно объясняет внутренние провалы», — пояснил политолог Александр Асафов в разговоре с RT.

По его словам, Ван И «пытается остудить накал антикитайской борьбы, указав на то, что данный инструмент внутренних политических разборок безрезультатен».

«Это интересный ход, но проблема для Китая заключается в том, что задача Трампа с самого начала его президентства — переключить внимание американского политического истеблишмента на идеологическую войну с Россией, политическую войну с Китаем, который является прямым экономическим оппонентом США», — говорит Асафов.

Эту точку зрения разделяет и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, под «политическими силами», о которых говорил министр иностранных дел КНР, с большой долей вероятности подразумевается администрация президента Дональда Трампа, которая последовательно проводит курс на конфронтацию с Китаем.

«Достаточно посмотреть на заявления госсекретаря США Майка Помпео, чтобы понять, что подобную точку зрения в американской администрации разделяет большинство тех, кто принимает решения», — констатирует аналитик.

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Что касается «новой холодной войны», о которой говорил Ван И, то, по прогнозу Владимира Брутера, она может стать «глобальным противостоянием». 

При этом Александр Асафов, в свою очередь, не исключает, что, возможно, в дальнейшем демократы найдут для себя более «удобного» игрока, чем Китай.

«Однако это не отменяет того, что США в целом, как единый политический международный организм, будут направлять свои агрессивные деструктивные политические, экономические и прочие действия против Китая», — полагает эксперт.

В первую очередь это экономическое давление — в частности, пошлины, санкции, различные ограничения, отключение от рынков, уточнил Асафов.

«При понимании того, что можно будет заместить Китай и китайскую долю в американской экономике, это будет сделано без малейших сомнений. Более того, в рамках этого проекта идёт работа по направлению Индии в надежде, что она сможет заменить те самые потребности американского рынка, потому что зависимость от Китая сегодня высокая, болезненная для Вашингтона», — пояснил политолог.

По его мнению, заявление главы МИД Китая об укреплении сотрудничества с Россией вызвано пониманием того, что США сознательно выбрали курс на проведение конфронтационной политики по отношению к Пекину и Москве.

«Китай понимает, что сейчас находится на пороге предъявления ему международных обвинений широкой западной коалицией. Фронт, который Трамп формирует против Китая, — это своеобразный пролог к какому-то крупному международному политическому действию, поэтому Пекин сейчас собирает своих союзников», — пояснил политолог.

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