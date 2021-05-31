Запад не оставляет своих попыток убедить мир в том, что китайские власти "скрыли" пандемию, а точнее, появление и начало распространения нового коронавируса. Зарубежные средства массовой информации поделились "третьим" доказательством этой гипотезы.

Издание Daily Caller информировало о якобы имевшем место сокрытии информации о заразности нового вируса. В качестве доказательства авторы приводят факт смерти жены вирусолога, который работал в лаборатории китайского города Ухань.

В публикации со ссылкой на экс-сотрудника Госдепа США, занимавшегося расследованием появления SARS-CoV-2, говорится, что женщина умерла в декабре 2019 года - незадолго до того, как о вирусе стало широко известно. И причиной её гибели был именно новый коронавирус.

Это уже третье "доказательство", которым оперируют зарубежные СМИ. До этого в США заявили, что имеются некие фото- и видеодоказательства "вины Китая". Издание The Wall Street Journal рассказало о снимках, где запечатлены китайские учёные со следами укусов летучих мышей. Доказательств подлинности фотографий представлено не было.

Издание Daily Mail анонсировало выход 22-страничной статьи британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. Якобы им удалось доказать лабораторное "происхождение" SARS-CoV-2. В основе работы - анализ экспериментов, проводимых в Ухане в 2002-2019 годах.