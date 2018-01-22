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Китай провел с США работу над ошибками: Вы живете войной, а мы - миром
22 января 2018, 13:24 • 106 • Политика
МИД Китая назвал ошибочной военную стратегию США, напомнив, что главное сегодня - это обеспечение мира на планете.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин озвучила позицию Китая касаемо принятой Белым домом военной стратегии. В Пекине считают, что стратегия - не что иное, как отражение ментальности холодной войны, где преднамеренно искажаются факты дипломатической и оборонной политики Поднебесной.
Китай нацелен на мирное развитие. При этом Пекин не намерен отказываться от оборонительного характера военной политики, добавляет Хуа Чуньин. В общем и целом китайская политика направлена только на создание мира по всем мире, говорит официальный представитель.
Напомним, ранее Министерство обороны Китая также призвало США отказаться от политики времен холодной войны и наконец принять участие в мирном сосуществовании.
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