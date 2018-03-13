|
Китай проведет реформу правительства
13 марта 2018, 09:54 • 68 • Политика
Китай учредит управление по развитию международного сотрудничества.
КНР озвучил свои планы по реорганизации правительства. Так, Китай планирует создать новое управление по развитию международного сотрудничества. Ожидается, что оно войдет в состав Госсовета КНР. Об этом говорится в тексте проекта реформы.
В частности, отмечается, что сам проект реструктуризации аппарата государственных органов КНР был представлен во время Всекитайского собрания народных представителей. Отметим, сейчас его сессия проходит в китайской столице, она продлится до 20 марта.
В документе сообщается, что новое управление будет заниматься вопросами по разработке программ оказания помощи другим странам. Кроме того, к нему могут перейти некоторые полномочия Министерства иностранных дел и Министерства финансов.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 марта 2018, 08:24
|
09 марта 2018, 08:24
|
09 марта 2018, 21:24
|
12 марта 2018, 07:54
|
09 марта 2018, 14:39
|
08 марта 2018, 09:24
|
09 марта 2018, 18:09