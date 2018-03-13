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Китай проведет реформу правительства

13 марта 2018, 09:54  •  68 • Политика
Китай учредит управление по развитию международного сотрудничества.
КНР озвучил свои планы по реорганизации правительства. Так, Китай планирует создать новое управление по развитию международного сотрудничества. Ожидается, что оно войдет в состав Госсовета КНР. Об этом говорится в тексте проекта реформы.
В частности, отмечается, что сам проект реструктуризации аппарата государственных органов КНР был представлен во время Всекитайского собрания народных представителей. Отметим, сейчас его сессия проходит в китайской столице, она продлится до 20 марта.
В документе сообщается, что новое управление будет заниматься вопросами по разработке программ оказания помощи другим странам. Кроме того, к нему могут перейти некоторые полномочия Министерства иностранных дел и Министерства финансов.

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