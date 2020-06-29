Китай против Индии: не довести ситуацию до войны • 103 • Аналитика

Индийские десантники. Фото Wikimedia Commons



Несколько дней назад очередные столкновения на индийско-китайской границе закончились кровопролитием и гибелью солдат обеих стран. Эти события привели к резкому ухудшению обстановки, а кроме того, создали риск начала более крупного конфликта с привлечением почти всех видов вооруженных сил. Пекин и Нью-Дели сейчас делают все возможное для урегулирования ситуации, но одновременно осуществляется подготовка к обороне на случай нового ухудшения обстановки.



Крупные противники

Как известно, в Китае и Индии суммарно проживает более 35% населения планеты. Такие людские ресурсы позволили КНР построить армию численностью более 2 млн человек; в Индии несут службу ок. 1,4 млн. Две страны входят в пятерку мировых лидеров по уровню экономики. SIPRI также включает их в «топ-5» по расходам на оборону. Рейтинг Global Firepower, оценивающий военный потенциал, в этом году разместил Китай и Индию на 3 и 4 местах соответственно.





Индийская БРСД Agni-3. Вероятно, до применения такого оружия не дойдет. Фото Минобороны Индии / indianarmy.nic.in

КНР и Республика Индия обладают развитыми вооруженными силами, включающими все основные компоненты, в т.ч. стратегические ядерные силы. За счет планомерного и постоянного развития обеспечены выдающиеся количественные показатели, а за ними «подтягиваются» и качественные. Кроме того, обе страны располагают достаточно развитой оборонной промышленностью. Они способны производить, как минимум, часть необходимых изделий – собственной разработки или по лицензии. При этом сохраняется заметная зависимость от импорта.



Два государства разделяет т.н. Линия фактического контроля длиной 4057 км, разделенная на три основных участка. Часть этой линии проходит по спорным территориям, но соглашения прошлых лет позволили обеспечить относительно мирное сосуществование двух стран. Впрочем, регулярно имеют место стычки, последняя из которых привела к неожиданным потерям.





Китайские БРСД DF-26. Фото Globalsecurity.org

Следует отметить, что граница Индии и Китая проходит в горных районах, в т.ч. по труднодоступным участкам Гималаев. Это накладывает известные ограничения на планирование и выполнение военных операций. Так, множество соединений и объединений двух армий не могут эффективно работать в горах. Из-за этого двум армиям приходится формировать и готовить специализированные горные части, а также оснащать их особой техникой и вооружением.



Кроме того, очевидно, что гипотетические столкновения обойдутся без участия военно-морских сил, максимально удаленных от театра военных действий. Для привлечения ВМС необходима полномасштабная война, в которой целью станут базы и береговые объекты противника.



Ядерный вопрос

Китай и Индия давно входят в «ядерный клуб» и располагают многокомпонентными СЯС. Имеются некоторые ограничения количественного или качественного характера, однако в целом возможности таких сил достаточны для поражения целей на территории недружественного соседа, в т.ч. на стратегической глубине.





Индийские танки Т-90С. Использование такой техники в горах может быть затруднено. Фото Минобороны Индии / indianarmy.nic.in

Однако применение ядерных вооружений в рамках гипотетического приграничного конфликта маловероятно. Пекин и Нью-Дели декларируют политику отказа от первого удара, однако оставляют за собой право ответа на атаки. Это резко снижает возможность негативного сценария, при котором стычки на границе перерастут в полномасштабный ракетно-ядерный конфликт.



Армии в горах

В гипотетической войне основная боевая работа ляжет на соединения сухопутных войск, приспособленные к действиям в Гималаях. Обе страны принимают меры по развитию возможностей войны в горах, однако только Индия пока имеет достаточный опыт подобных операций.





Китайский танк "Тип 15" - разработан специально для работы в Тибете и Гималаях. Фото Wikimedia Commons

Ряд корпусов и дивизий индийской армии приспособлен к работе в горной местности и должен обеспечивать безопасность на Линии фактического контроля. В дополнение к ним в 2013 г. сформировали 17-й армейский корпус – первое специализированное ударное объединение для противодействия Китаю в Гималаях. Корпус призван контролировать всю границу. В его состав включены две сухопутные дивизии, по две отдельные пехотные и танковые бригады и т.д. 17-й корпус рассматривается в качестве сил быстрого реагирования на случай новых проблем на индийско-китайской границе.



С точки зрения оснащения горные подразделения Индии незначительно отличаются от «равнинных». На их вооружении состоят те же образцы стрелкового оружия, бронетехники, артиллерии и т.д., однако предпочтение отдается более легким системам, пригодным для нормальной эксплуатации в горах. При этом существенная часть материальной части не отличается новизной.





Истребитель Су-30МКИ - основа индийских ВВС. Фото корпорации "Иркут" / irkut.com

В составе Южного и Западного военного округов КНР, граничащих с Индией, имеется несколько бригад и полков, приспособленных к действиям в горах. В последние годы их развитию уделяется особое внимание. В частности, с учетом особых требований создаются новые образцы бронетехники и самоходной артиллерии. На вооружение поставлены изделия от минометов до гаубиц, средние по массе «горные» танки и т.д.



Есть основания полагать, что по материальной части, ее количеству и качеству, НОАК превосходит индийские войска в спорных регионах. Однако Индия имеет преимущество в виде большого опыта боев в горных условиях с достаточно развитым противником в лице Пакистана. На сложном ТВД любой фактор может стать решающим, как оснащенность, так и опыт.



Бои в воздухе

В контексте гипотетического конфликта КНР и Республики Индия большой интерес представляет противостояние ВВС двух стран. Известно, что обе страны начали стягивать на приграничные аэродромы ударную и истребительную авиацию, и в случае начала войны она станет одним из главных его участников.





Китайские истребители пятого поколения J-20. Фото Wikimedia Commons

Основу индийской тактической авиации составляют истребители Су-30МКИ российского и локального производства. Также имеются самолеты других типов, как современные, так и устаревшие. Работу боевой авиации должны обеспечивать немногочисленные самолеты ДРЛО, разведчики, заправщики и т.д. На вооружении состоят десятки ударных вертолетов Ми-24 и AH-64, однако их боевая ценность в горах может быть ограниченной. Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?



ВВС НОАК отличаются большей общей численностью, а вместе с тем и большим числом типов техники. Наиболее массовыми в тактической авиации являются истребители семейства Су-27 – российские и лицензионные самолеты, а также местные варианты развития и модернизации. В отличие от Индии, Китай уже поставляет в войска истребители 5 поколения Chengdu J-20, хотя их численность все еще не слишком велика. Также имеется развитый парк самолетов ДРЛО, разведки, заправки и т.д. Армейская авиация располагает значительным числом ударных вертолетов разных типов.





Индийские артиллеристы демонстрируют свое мастерство. Фото Wikimedia Commons

Китайские ВВС имеют преимущество в численности, а в некоторых случаях и в качестве техники. Однако индийские авиабазы располагаются ближе к потенциальному ТВД, что упрощает планирование и ведение боевых действий. Что окажется важнее, расстояния или количество техники – большой вопрос.



Возможное противостояние китайской и индийской авиации представляет большой интерес из-за специфики их оснащения. В ряде случаев речь может идти о боях между самолетами российской разработки и их копиями / доработанными версиями. Бои такого рода способны продемонстрировать потенциал современных истребителей, а также показать роль летчика, контуров управления войсками и т.д.



Вероятный сценарий

Предметом споров и поводом для регулярных столкновений являются достаточно крупные участки Гималаев, которые до сих пор не удается окончательно разделить между двумя странами. Именно они должны стать главным ТВД гипотетического конфликта. Выход боев за пределы ограниченных горных районов маловероятен. При этом специфика местности позволяет достаточно точно предсказывать ход боев.





Китайские танки в горах. Фото Минобороны КНР / eng.mod.gov.cn

Наиболее вероятный сценарий подразумевает столкновения сухопутных войск, пограничной охраны и других структур – при минимальном участии армейской авиации или ВВС. Особенности горного ТВД не позволят быстро развернуть крупные группировки, что затруднит эскалацию конфликта. Он не сможет перейти на новые стадии, выйти на другие территории или дойти до использования всех родов войск вплоть до СЯС.



Важно, что такое развитие событий невыгодно обеим сторонам. Выгоды от конфликта совершенно не оправдывают возможные риски и потери. События последних дней подтверждают, что Китай и Индия, несмотря на разногласия и стратегическое противостояние, не желают эскалации, хотя и готовятся к отражению возможной агрессии.



Учитывая позицию двух стран и их отношение к открытому противостоянию, можно ожидать, что в ближайшее время на Линии фактического контроля вновь наведут порядок, а войска разойдутся без боев. Таким образом, недавняя стычка с погибшими и ранеными останется единичным случаем, уникальным для всей наблюдаемой ситуации. Несколько дней назад очередные столкновения на индийско-китайской границе закончились кровопролитием и гибелью солдат обеих стран. Эти события привели к резкому ухудшению обстановки, а кроме того, создали риск начала более крупного конфликта с привлечением почти всех видов вооруженных сил. Пекин и Нью-Дели сейчас делают все возможное для урегулирования ситуации, но одновременно осуществляется подготовка к обороне на случай нового ухудшения обстановки.Как известно, в Китае и Индии суммарно проживает более 35% населения планеты. Такие людские ресурсы позволили КНР построить армию численностью более 2 млн человек; в Индии несут службу ок. 1,4 млн. Две страны входят в пятерку мировых лидеров по уровню экономики. SIPRI также включает их в «топ-5» по расходам на оборону. Рейтинг Global Firepower, оценивающий военный потенциал, в этом году разместил Китай и Индию на 3 и 4 местах соответственно.КНР и Республика Индия обладают развитыми вооруженными силами, включающими все основные компоненты, в т.ч. стратегические ядерные силы. За счет планомерного и постоянного развития обеспечены выдающиеся количественные показатели, а за ними «подтягиваются» и качественные. Кроме того, обе страны располагают достаточно развитой оборонной промышленностью. Они способны производить, как минимум, часть необходимых изделий – собственной разработки или по лицензии. При этом сохраняется заметная зависимость от импорта.Два государства разделяет т.н. Линия фактического контроля длиной 4057 км, разделенная на три основных участка. Часть этой линии проходит по спорным территориям, но соглашения прошлых лет позволили обеспечить относительно мирное сосуществование двух стран. Впрочем, регулярно имеют место стычки, последняя из которых привела к неожиданным потерям.Следует отметить, что граница Индии и Китая проходит в горных районах, в т.ч. по труднодоступным участкам Гималаев. Это накладывает известные ограничения на планирование и выполнение военных операций. Так, множество соединений и объединений двух армий не могут эффективно работать в горах. Из-за этого двум армиям приходится формировать и готовить специализированные горные части, а также оснащать их особой техникой и вооружением.Кроме того, очевидно, что гипотетические столкновения обойдутся без участия военно-морских сил, максимально удаленных от театра военных действий. Для привлечения ВМС необходима полномасштабная война, в которой целью станут базы и береговые объекты противника.Китай и Индия давно входят в «ядерный клуб» и располагают многокомпонентными СЯС. Имеются некоторые ограничения количественного или качественного характера, однако в целом возможности таких сил достаточны для поражения целей на территории недружественного соседа, в т.ч. на стратегической глубине.Однако применение ядерных вооружений в рамках гипотетического приграничного конфликта маловероятно. Пекин и Нью-Дели декларируют политику отказа от первого удара, однако оставляют за собой право ответа на атаки. Это резко снижает возможность негативного сценария, при котором стычки на границе перерастут в полномасштабный ракетно-ядерный конфликт.В гипотетической войне основная боевая работа ляжет на соединения сухопутных войск, приспособленные к действиям в Гималаях. Обе страны принимают меры по развитию возможностей войны в горах, однако только Индия пока имеет достаточный опыт подобных операций.Ряд корпусов и дивизий индийской армии приспособлен к работе в горной местности и должен обеспечивать безопасность на Линии фактического контроля. В дополнение к ним в 2013 г. сформировали 17-й армейский корпус – первое специализированное ударное объединение для противодействия Китаю в Гималаях. Корпус призван контролировать всю границу. В его состав включены две сухопутные дивизии, по две отдельные пехотные и танковые бригады и т.д. 17-й корпус рассматривается в качестве сил быстрого реагирования на случай новых проблем на индийско-китайской границе.С точки зрения оснащения горные подразделения Индии незначительно отличаются от «равнинных». На их вооружении состоят те же образцы стрелкового оружия, бронетехники, артиллерии и т.д., однако предпочтение отдается более легким системам, пригодным для нормальной эксплуатации в горах. При этом существенная часть материальной части не отличается новизной.В составе Южного и Западного военного округов КНР, граничащих с Индией, имеется несколько бригад и полков, приспособленных к действиям в горах. В последние годы их развитию уделяется особое внимание. В частности, с учетом особых требований создаются новые образцы бронетехники и самоходной артиллерии. На вооружение поставлены изделия от минометов до гаубиц, средние по массе «горные» танки и т.д.Есть основания полагать, что по материальной части, ее количеству и качеству, НОАК превосходит индийские войска в спорных регионах. Однако Индия имеет преимущество в виде большого опыта боев в горных условиях с достаточно развитым противником в лице Пакистана. На сложном ТВД любой фактор может стать решающим, как оснащенность, так и опыт.В контексте гипотетического конфликта КНР и Республики Индия большой интерес представляет противостояние ВВС двух стран. Известно, что обе страны начали стягивать на приграничные аэродромы ударную и истребительную авиацию, и в случае начала войны она станет одним из главных его участников.Основу индийской тактической авиации составляют истребители Су-30МКИ российского и локального производства. Также имеются самолеты других типов, как современные, так и устаревшие. Работу боевой авиации должны обеспечивать немногочисленные самолеты ДРЛО, разведчики, заправщики и т.д. На вооружении состоят десятки ударных вертолетов Ми-24 и AH-64, однако их боевая ценность в горах может быть ограниченной.ВВС НОАК отличаются большей общей численностью, а вместе с тем и большим числом типов техники. Наиболее массовыми в тактической авиации являются истребители семейства Су-27 – российские и лицензионные самолеты, а также местные варианты развития и модернизации. В отличие от Индии, Китай уже поставляет в войска истребители 5 поколения Chengdu J-20, хотя их численность все еще не слишком велика. Также имеется развитый парк самолетов ДРЛО, разведки, заправки и т.д. Армейская авиация располагает значительным числом ударных вертолетов разных типов.Китайские ВВС имеют преимущество в численности, а в некоторых случаях и в качестве техники. Однако индийские авиабазы располагаются ближе к потенциальному ТВД, что упрощает планирование и ведение боевых действий. Что окажется важнее, расстояния или количество техники – большой вопрос.Возможное противостояние китайской и индийской авиации представляет большой интерес из-за специфики их оснащения. В ряде случаев речь может идти о боях между самолетами российской разработки и их копиями / доработанными версиями. Бои такого рода способны продемонстрировать потенциал современных истребителей, а также показать роль летчика, контуров управления войсками и т.д.Предметом споров и поводом для регулярных столкновений являются достаточно крупные участки Гималаев, которые до сих пор не удается окончательно разделить между двумя странами. Именно они должны стать главным ТВД гипотетического конфликта. Выход боев за пределы ограниченных горных районов маловероятен. При этом специфика местности позволяет достаточно точно предсказывать ход боев.Наиболее вероятный сценарий подразумевает столкновения сухопутных войск, пограничной охраны и других структур – при минимальном участии армейской авиации или ВВС. Особенности горного ТВД не позволят быстро развернуть крупные группировки, что затруднит эскалацию конфликта. Он не сможет перейти на новые стадии, выйти на другие территории или дойти до использования всех родов войск вплоть до СЯС.Важно, что такое развитие событий невыгодно обеим сторонам. Выгоды от конфликта совершенно не оправдывают возможные риски и потери. События последних дней подтверждают, что Китай и Индия, несмотря на разногласия и стратегическое противостояние, не желают эскалации, хотя и готовятся к отражению возможной агрессии.Учитывая позицию двух стран и их отношение к открытому противостоянию, можно ожидать, что в ближайшее время на Линии фактического контроля вновь наведут порядок, а войска разойдутся без боев. Таким образом, недавняя стычка с погибшими и ранеными останется единичным случаем, уникальным для всей наблюдаемой ситуации. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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