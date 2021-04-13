Китай призвал Японию одуматься с океаном

Китай призвал Японию одуматься и пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", не сбрасывать воду в океан, а "придерживаться научного подхода".

После того как стало известно о желании Японии утилизировать воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сбросив её после очистки в океан, в Китае выразили обеспокоенность этими действиями.

В частности, МИД КНР призвал Японию одуматься и не сбрасывать воду с аварийной АЭС в океан, напомнив о том, что океан является общечеловеческим достоянием. А потому и проблема сброса воды касается не только Токио.

Японии же китайские дипломаты напомнили об ответственности и международных обязательствах, а также призвали придерживаться научного подхода.