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Китай призвал Японию одуматься с океаном

13 апреля 2021, 09:30  •  142 • В мире
Китай призвал Японию одуматься и пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", не сбрасывать воду в океан, а "придерживаться научного подхода".
После того как стало известно о желании Японии утилизировать воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сбросив её после очистки в океан, в Китае выразили обеспокоенность этими действиями.
В частности, МИД КНР призвал Японию одуматься и не сбрасывать воду с аварийной АЭС в океан, напомнив о том, что океан является общечеловеческим достоянием. А потому и проблема сброса воды касается не только Токио.
Японии же китайские дипломаты напомнили об ответственности и международных обязательствах, а также призвали придерживаться научного подхода.

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