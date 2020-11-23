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Китай присоединился к крупнейшему договору о свободной торговле

23 ноября 2020, 12:05  •  40 • Политика
Министерство финансов Китая заявило о подписании соглашения с 15 странами-участницами Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, в Азии создано самое крупное торговое объединение в мире. Его оборот будет составлять 32% экономики планеты.
Подписанный документ закрепил создание крупнейшего в мире блока свободной торговли. В объединение вошли Юго-Восточная Азия, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Ранее СМИ сообщали о создании такого объединения, но до последнего времени не было официального подтверждения, что документы готовы к подписанию. Теперь факт создания торгового союза подтвердили в Минфине Китая.
Охват блока составит 2,2 миллиарда потребителей. Объём ВВП оценивается в 28 триллионов долларов, или почти в треть мировой экономики.
Нынешний подъём Китая вызван желанием отомстить за унижение, которое он перенёс, и восстановить свой статус доминирующей державы Восточной Азии, существовавший до XIX века. Первым шагом в этом процессе стала программа Дэн Сяопина "Реформы и открытость". Чтобы стимулировать свой экономический рост и модернизацию, Китай интегрировался в возглавляемый США мировой порядок, писал ранее Царьград, цитируя доклад аналитической группы "Катехон".

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