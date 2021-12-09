Китай пригрозил изоляцией за бойкот Олимпиады в Пекине

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Американцы уже пытались политизировать спорт в 1980 году, ничего хорошего не вышло

Страны, которые пытаются использовать Олимпийские игры для политического давления на Китай, совершают ошибку и поплатятся за нее. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в четверг, 9 декабря.

"США, Великобритания, Канада и Австралия используют Олимпиаду для политических манипуляций, но они не получат поддержки и сами себя изолируют, а также непременно заплатят за свои ошибочные действия",

– приводит РИА "Новости" слова китайского дипломата.

Ван Вэньбинь также обратился к японцам с напоминанием, что Китай всеми силами поддерживал Токио в проведении летней Олимпиады – 2020, теперь очередь Японии поддержать Игры в Пекине.

Ранее Вашингтон объявил дипломатический бойкот Олимпиаде-2022. Он выражается в том, что Белый дом не будет направлять на Игры в Китай своих представителей. Аналогичное решение приняли в Лондоне, Оттаве и Канберре. При этом в Великобритании заявили, что она не объявляет никаких бойкотов, но и направлять официальную делегацию на открытие Игр не собирается.

После этого появились сведения, что и Япония из солидарности со странами G7 не хочет посылать в Китай правительственную делегацию, чтобы "не послать неверный сигнал" нарушающему права человека Пекину.

При этом страны, бойкотирующие Олимпиаду с политической точки зрения, не намерены мешать своим спортсменам бороться за медали, и даже обещают поддерживать их, болея у телевизора.

В России назвали западный демарш "бессмысленным" и напомнили, что США в свое время бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве.

"Спустя время участники тех событий подчеркивали, что это было абсолютно контрпродуктивное и неправильное решение",

– подчеркнул глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он указал, что президент РФ Владимир Путин на Олимпиаду поедет, чтобы лично поддержать российскую сборную. При этом ранее о своем желании посетить Игры в Пекина заявлял и глава Белого дома Джо Байден.