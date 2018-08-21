Китай преобразит торговая война с США

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Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Часто его сравнивают с перестройкой, однако, политика "открытости и реформ" началась почти на десятилетие раньше и не привела к разрушительным для страны последствиям, в отличие от начинаний Михаила Горбачёва. Кроме того, китайские реформы – непрерывный процесс, и они имеют уже как минимум три их цикла. Торговая война с США может поспособствовать новому витку. Подробности – в материале Накануне.RU.

Прежняя модель экономического развития Китая, основанная на сбыте дешёвой продукции на западные рынки, оказалась под угрозой, отчасти из-за демографических факторов внутри страны и во многом – из-за развязанной Вашингтоном торговой войны, угрожающей серьёзно осложнить доступ китайских товаров на крупнейший рынок сбыта. Третий пленум ЦК КПК, традиционно проходящий в сентябре, в этом году должен выработать экономическую стратегию Пекина на пять лет.

Гонконгское издание South China Morning Post отмечает, что отношения с США, вероятнее всего были ключевой темой, обсуждавшейся ранее на закрытом партийном совещании в Бэйдайхэ. Известно, что по приглашению американской стороны в Соединённые Штаты отправится заместитель министра коммерции КНР Ван Шовэнь, однако удастся ли ему прекратить торговую войну – большой вопрос. Издание отмечает, что Пекин сейчас демонстрирует, что агрессивная риторика администрацииДональда Трампа не заставит его пойти на уступки.

Американист, кандидат исторических наук Андрей Шенин рассказал Накануне.RU, что после победы республиканцев, в чём мало сомнений, Трамп может резко пойти на переговоры с Пекином, и этот диалог закончится в пользу китайской стороны.

"Не исключено, что виной тому будет тот факт, что в период 2019-2020 гг. начнут появляться первые негативные эффекты от краткосрочной политики экономического давления, и "вернуть всё обратно" окажется лучшей тактикой перед перевыборами на второй президентский срок", – отмечает эксперт.

Научный сотрудник исследовательского центра финансов Бюро советников Госсовета КНР Вэй Цзянин отмечает, что процесс открытости и реформ, начало которому положил Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г., складывается из четырёх составляющих.

Первой из них является реформа строя. Соревнование между государствами, как отмечает Вэй Цзянин это конкуренция между их устройством. С 1978 г. началось введение рыночных элементов в китайскую экономику, благодаря чему значительно улучшилось её качество.

Второй – реформирование механизма принятия решений, позволяющего связать воедино политическую, финансовую, фискальную системы. Китайский эксперт обращает внимание на то, что США во Второй мировой войне смогли создать атомную бомбу раньше Германии, так как их система принятия решений обеспечила передачу правильных решений учёных президенту. С началом политики "открытости и реформ" этот механизм также претерпел существенные изменения. С этого времени власть начала принимать решения, руководствуясь принципами научности и демократичности. В частности, возросла роль аналитических центров. Были созданы Комитет по структурному реформированию национальной экономики КНР ( 国家体改委 ) и Центр исследований проблем развития при Госсовете ( 国务院发展研究中心). Штат обоих этих органов невелик, у них нет каких-то прав утверждения или каких-то ведомственных интересов, один из них исследует главным образом проблемы реформ, другой – развития. Их задачи частично пересекаются, и имеет место конкуренция между этими органами.

В-третьих, важное значение имеет реорганизация механизма исправления ошибок, который также был скорректирован за годы реформ. Должны быть открыты информационные каналы, позволяющие лицам, принимающим решения, своевременно получить правильную информацию и исправить ошибки. Для этого требуется максимальное сокращение цепочки передачи информации.

Сходные моменты пытались реализовать и в Советском Союзе, однако, попытки реформ обернулись крахом системы, а вместе с ней – и государства. Вэй Цзянин обращает внимание на четвёртую особенность китайских реформ – цикл "Идеологическое раскрепощение – Политика открытости и реформ – экономический рост".

Идеологическая либерализация фактически представляет собой поиск проблем и исправление ошибок. Впервые это произошло на рубеже 1970-80-х гг., когда шла большая дискуссия по поводу тезиса "практика – единственный критерий истины". Следствием этого стало введение системы подрядов, открытие специальных экономических зон, привлечение иностранных инвестиций – вещей, о которых в годы культурной революции было невозможно и подумать. В начале 80-х это обеспечило столь быстрый экономический рост, что дважды даже появлялись признаки перегрева.

Во второй раз это произошло в начале 1990-х гг., когда по итогам поездок Дэн Сяопина по Южному Китаю, руководство КПК установило новые направления для социалистической рыночной экономики. Это вновь привело к углублению реформ и ускорению экономического роста.

Третье "идеологическое раскрепощение" происходило в конце 1990-х, на фоне азиатского экономического кризиса, дефляции и падения темпов роста ниже 8%. В такой ситуации вступление в ВТО перевесило недостатки. В результате китайское правительство воспользовалось этой возможностью, решительно способствовало переговорному процессу выхода на рынок и энергично продвигало ряд крупных реформ, таких как реформа государственных предприятий, финансовую реформу и реформу жилищной системы, что привело к новому раунду быстрого экономического роста в первые несколько лет этого столетия.

Вэй Цзянин напоминает, что председатель КНР Си Цзиньпин ещё 23 января этого года заявил, что "идеология вновь будет освобождена, а реформы снова углубятся". Таким образом, если произойдёт новый цикл идеологической открытости, то можно ожидать нового витка открытости и реформ и, соответственно, экономического роста.

Таким образом, усилия Пекина, направленные на рост влияния Китая в мире и ускорение интеграционных процессов в мировой экономике – не нечто кардинально новое и не отступление от политики Дэн Сяопина, а лишь дальнейшее её развитие приминительно к новым условиям.

"Дэн Сяопин в одном из своих выступлений сказал, что политическое противостояние – это Запад-Восток, а экономическое – это Север-Юг, к которому он относил и Китай. Но если богатый Север, подчеркивал политик, не будет поддерживать развитие бедного Юга, то рискует остаться без рынков сбыта. Времена Дэна прошли, мир изменился, но ситуация осталась прежней – Север несомненно пострадает от проблем, устроенных Югу", – считает Андрей Шенин.

По его словам, Китай найдет возможности переориентации экспортных потоков, потеряет в доходах, но когда следующий американский президент захочет вновь "дружить", веры ему уже не будет. Торговля возобновится, но Пекин уже испытает запасные пути, которые будут служить надежной защитой от шантажа.

Таким образом, сложившаяся ситуация неизбежно подталкивает Пекин к реализации структурных реформ, которые в общем виде были обозначены ещё в ходе XIX съезда Компартии.

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