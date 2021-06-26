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Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ

26 июня 2021, 06:35  •  101 • Политика
Власти Китая предъявили Украине вакцинный ультиматум, собираясь заблокировать крупную поставку препарата CoronaVac (Sinovac). Причиной стал невовремя подписанный Киевом документ.
Ранее Канада предложила документ, в котором от Китая требуют допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Более 40 стран поддержали это прошение к Совету по правам человека в Женеве. Украина – одна из них.
В ответ власти Китая предъявили Украине вакцинный ультиматум. Если Украина не отзовёт подпись, то останется как минимум без 500 000 доз вакцины от COVID-19, пишет Associated Press. Агентство сослалось на дипломатические источники двух стран Запада.
У Киева есть договорённость с китайской компанией Sinovac Biotech по поводу приобретения вакцины CoronaVac. Речь шла о 1,9 миллиона доз. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что к началу мая было поставлено уже 1,2 миллиона доз препарата.

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