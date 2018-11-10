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Китай предупредил США, что будет защищаться до последнего патрона

10 ноября 2018, 07:09  •  126 • Политика
В Вашингтоне состоялись переговоры глав военных ведомств Китая и США - Вэй Фэнхэ и Джеймса Мэттиса. Их итогом стало заявление китайской стороны, что территориальная целостность страны будет защищаться всеми способами.
Китай недвусмысленно предупредил США о том, что военная угроза с американской стороны или попытки надавить на болезненные для Китая точки приведет к очень жесткому военному ответу со стороны Поднебесной.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Встреча прошла в Вашингтоне.
Известно, что сторону обсуждали болезненную для Китая тайваньскую проблематику, ситуацию в КНДР, а также в Южно-Китайском море.
Итогом этих переговоров стали достаточно грозные слова, которые приводятся на официальном сайте Минобороны Китая.
«Вооруженные силы Китая выступают решительно против любых действий, направленных на раскол страны, не постоят ни за какой ценой для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальный целостности», — приводятся слова Вэй Фэнхэ на сайте министерства.
Под расколом страны, судя по всему, подразумевается тесное военное сотрудничество США и Тайваня, который Китай продолжает считать своей территорией.

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