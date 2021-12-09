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Китай потребовал от Японии держать слово
09 декабря 2021, 15:50 • 232 • Политика
МИД Китая ждет, что Япония поддержит проведение Олимпиады в Пекине, сдержав своё слово.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал Японию поддержать Олимпийские игры в Пекине. Точно также, как в своё время Китай поддерживал Игры в Токио.
Заявление сделано по следам бойкота Олимпийских игр в Пекине рядом держав, в том числе, США:
Важный консенсус Китая и Японии касаемо поддержки события, по словам дипломата, уже достигнут. Вопрос лишь в том, будет ли Япония держать слово. Ранее газета "Санкэй" со ссылкой на собственные источники в правительства сообщила, что Япония, по всей видимости, не станет посылать делегацию из членов правительства в Пекин, поддержав, таким образом, союзника в лице США. Впрочем, та же газета уточняла, что окончательное решение японские представители примут с оглядкой на мнение стран "семёрки".
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