Китай потребовал от Японии держать слово

МИД Китая ждет, что Япония поддержит проведение Олимпиады в Пекине, сдержав своё слово.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал Японию поддержать Олимпийские игры в Пекине. Точно также, как в своё время Китай поддерживал Игры в Токио.

Заявление сделано по следам бойкота Олимпийских игр в Пекине рядом держав, в том числе, США:

Любая попытка политизировать спорт под предлогом так называемых "прав и свобод человека" противоречит духу Олимпийской Хартии, Китай решительно выступает против этого, - уверен официальный представитель МИД.

Важный консенсус Китая и Японии касаемо поддержки события, по словам дипломата, уже достигнут. Вопрос лишь в том, будет ли Япония держать слово. Ранее газета "Санкэй" со ссылкой на собственные источники в правительства сообщила, что Япония, по всей видимости, не станет посылать делегацию из членов правительства в Пекин, поддержав, таким образом, союзника в лице США. Впрочем, та же газета уточняла, что окончательное решение японские представители примут с оглядкой на мнение стран "семёрки".