Китай потребовал гарантий отсутствия COVID в рыбе из России

В Китае потребовали от поставщиков рыбы из России гарантий, что их продукция не заражена коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

В ВАРПЭ усматривают в данных требованиях "признаки необъявленной торговой войны". Президент ассоциации Герман Зверев поднял этот вопрос на совещании, организованном Россельхознадзором 30 сентября. В ходе обсуждения замглавы Россельхознадзора Константин Савенков подтвердил, что китайская сторона уже не первый раз предъявляет претензии по поводу следов коронавируса на российской сельскохозяйственной продукции. Представитель ведомства отметил, что проведение исследований предназначенной для экспорта продукции и упаковки в лабораториях Россельхознадзора на наличие следов коронавирусной инфекции могло бы помочь защититься от претензий и дополнительных ограничений.

В свою очередь президент ВАРПЭ выразил мнение о том, что китайский регулятор проводит политику в интересах китайских предприятий. Он добавил, что в случае приостановки и запрета экспорта российская рыбная отрасль только в ближайший месяц понесёт убытки в размере 50-60 миллионов долларов.

Если с начала охотоморской путины Китай введёт подобные ограничения, это парализует работу транспортного, добывающего флота и приведёт к резкому падению цен, - подчеркнул Герман Зверев.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что темпы восстановления китайской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в сентябре заметно снизились. Одним из факторов, играющих роль в "пробуксовке", агентство называет замедление развития малых предприятий, пишет Nation News.