Китай послал США "маленькое предупреждение": Политолог об инциденте с атомной подлодкой

Американская атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. "Это может быть маленьким предупреждением, которое сделала китайская сторона", - считает военный политолог Александр Перенджиев.

В США заявили, что американская атомная подлодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, которой не было на карте. Военный политолог Александр Перенджиев считает, что "гора" на пути субмарины могла появиться не просто так.

Речь идёт об инциденте, который произошёл ещё в начале октября. Атомная подлодка США Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и была вынуждена срочно вернуться на базу. Спустя месяц в США раскрыли подробности происшествия.

Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона,

- заявила официальный представитель Седьмого флота США Хейли Симс.

Военный политолог Александр Перенджиев уверен, что американская подлодка занималась шпионажем в Южно-Китайском море. А инцидент, по мнению эксперта, свидетельствует, что у моряков США нет чётких карт и навигации в данной акватории.

Также Перенджиев не исключил, что неизвестная ранее подводная гора появилась не случайно, а создана искусственно, специально для защиты от подводных лодок, которые ходят близ китайского побережья. Если это так, то происшествие можно рассматривать как сигнал Пикина Вашингтону.

Я думаю, что это может быть маленьким предупреждением, которое сделала китайская сторона, чтобы показать, что она постепенно выстраивает систему защиты от американских подводных лодок,

- отметил военный политолог в беседе с Nation News.

Он добавил, что китайские подлодки ни на какие неизвестные подводные горы в Южно-Китайском море не натыкаются. Зато американцев могут ждать и другие сюрпризы в зоне влияния Китая.