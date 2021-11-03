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Китай послал США "маленькое предупреждение": Политолог об инциденте с атомной подлодкой

03 ноября 2021, 02:20  •  82 • Политика
Американская атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. "Это может быть маленьким предупреждением, которое сделала китайская сторона", - считает военный политолог Александр Перенджиев.
В США заявили, что американская атомная подлодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, которой не было на карте. Военный политолог Александр Перенджиев считает, что "гора" на пути субмарины могла появиться не просто так.
Речь идёт об инциденте, который произошёл ещё в начале октября. Атомная подлодка США Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и была вынуждена срочно вернуться на базу. Спустя месяц в США раскрыли подробности происшествия.
Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона,
- заявила официальный представитель Седьмого флота США Хейли Симс.
Военный политолог Александр Перенджиев уверен, что американская подлодка занималась шпионажем в Южно-Китайском море. А инцидент, по мнению эксперта, свидетельствует, что у моряков США нет чётких карт и навигации в данной акватории.
Также Перенджиев не исключил, что неизвестная ранее подводная гора появилась не случайно, а создана искусственно, специально для защиты от подводных лодок, которые ходят близ китайского побережья. Если это так, то происшествие можно рассматривать как сигнал Пикина Вашингтону.
Я думаю, что это может быть маленьким предупреждением, которое сделала китайская сторона, чтобы показать, что она постепенно выстраивает систему защиты от американских подводных лодок,
- отметил военный политолог в беседе с Nation News.
Он добавил, что китайские подлодки ни на какие неизвестные подводные горы в Южно-Китайском море не натыкаются. Зато американцев могут ждать и другие сюрпризы в зоне влияния Китая.

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