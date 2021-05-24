Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

Китай послал четкий сигнал Западу о мощи Пекина и Москвы

24 мая 2021, 17:30  •  124 • Политика
Фото: The wall at Badaling - A Pascal Deloche / GODONG/www.globallookpress.com
Военный союз КНР и РФ станет кошмаром для генералитета Пентагона
Объединенная мощь России и Китая на сегодняшний день превосходит СССР и весь бывший соцлагерь, и ни США, ни какой-либо западной коалиции не одолеть союз Москвы и Пекина в случае гипотетического военного противостояния.
Об этом говорилось в недавней публикации китайского издания Global Times. Аналитик норвежского портала Steigan Пол Стейган обратил на нее внимание, заявив, что статья журналистов из Поднебесной стала четким сигналом для Запада.
Авторы Global Times, в частности, отмечали, что российско-китайский научный и военный потенциал является мощной силой огромных масштабов, пренебрежение которой чревато катастрофой для противников Москвы и Пекина. Особенно для стран, которых против РФ и КНР науськивают Штаты.
В свою очередь норвежский обозреватель указывает на тот факт, что Россия и Китай не всегда укрепляли союз, чтобы противодействовать США. Когда-то оба государства надеялись выстроить конструктивные отношения с Вашингтоном, но именно американцы все делают для того, чтобы никакого сближения не было, считает Стейган.
По словам норвежца, своими агрессивными действиями власти Штатов сами подтолкнули РФ и КНР к более тесному сотрудничеству. Теперь Белый дом пытается подбить другие государства на конфликт с Москвой и Пекином, однако для них это может закончиться очень плохо.
"Мы надеемся, что ни одна страна или политическая сила не поддастся искушению со стороны Вашингтона напасть на Китай и Россию. Это все равно что бросать соломинки против ветра", – подчеркнул Стейган.
Журналист раскрыл тайное послание Пекина Москве в статье Global Times, которая считается рупором руководства Поднебесной – китайские власти явно дают понять российской стороне, что настроены на вступление с РФ в военно-стратегический союз. Подобный сценарий станет худшим кошмаром для генералов Пентагона, резюмировал норвежец.
Ранее в марте Global Times указала на главную стратегическую ошибку администрации президента США Джо Байдена – это попытка Вашингтона противостоять одновременно Москве и Пекину. В публикации говорилось, что конфронтация с двумя ядерными державами для Америки является уже перебором.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
24 мая 2021, 04:40
Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
20 мая 2021, 22:45
"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя
21 мая 2021, 18:55
"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.