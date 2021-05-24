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Китай послал четкий сигнал Западу о мощи Пекина и Москвы
24 мая 2021, 17:30 • 124 • Политика
Военный союз КНР и РФ станет кошмаром для генералитета Пентагона
Объединенная мощь России и Китая на сегодняшний день превосходит СССР и весь бывший соцлагерь, и ни США, ни какой-либо западной коалиции не одолеть союз Москвы и Пекина в случае гипотетического военного противостояния.
Об этом говорилось в недавней публикации китайского издания Global Times. Аналитик норвежского портала Steigan Пол Стейган обратил на нее внимание, заявив, что статья журналистов из Поднебесной стала четким сигналом для Запада.
Авторы Global Times, в частности, отмечали, что российско-китайский научный и военный потенциал является мощной силой огромных масштабов, пренебрежение которой чревато катастрофой для противников Москвы и Пекина. Особенно для стран, которых против РФ и КНР науськивают Штаты.
В свою очередь норвежский обозреватель указывает на тот факт, что Россия и Китай не всегда укрепляли союз, чтобы противодействовать США. Когда-то оба государства надеялись выстроить конструктивные отношения с Вашингтоном, но именно американцы все делают для того, чтобы никакого сближения не было, считает Стейган.
По словам норвежца, своими агрессивными действиями власти Штатов сами подтолкнули РФ и КНР к более тесному сотрудничеству. Теперь Белый дом пытается подбить другие государства на конфликт с Москвой и Пекином, однако для них это может закончиться очень плохо.
"Мы надеемся, что ни одна страна или политическая сила не поддастся искушению со стороны Вашингтона напасть на Китай и Россию. Это все равно что бросать соломинки против ветра", – подчеркнул Стейган.
Журналист раскрыл тайное послание Пекина Москве в статье Global Times, которая считается рупором руководства Поднебесной – китайские власти явно дают понять российской стороне, что настроены на вступление с РФ в военно-стратегический союз. Подобный сценарий станет худшим кошмаром для генералов Пентагона, резюмировал норвежец.
Ранее в марте Global Times указала на главную стратегическую ошибку администрации президента США Джо Байдена – это попытка Вашингтона противостоять одновременно Москве и Пекину. В публикации говорилось, что конфронтация с двумя ядерными державами для Америки является уже перебором.
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