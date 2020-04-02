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Китай поможет России победить в нефтяной войне

02 апреля 2020, 09:35  •  232 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Китайские нефтеперерабатывающие компании заключили контракты на поставку в апреле более миллиона тонн российской нефти. Экономика КНР восстанавливается после эпидемии коронавируса, предприятия возобновляют работу, и спрос на топливо в стране растет. Для отечественных нефтяников это может стать ключевым фактором успеха в ценовой войне на мировом рынке.

Поднебесная возрождается

Обуздав пандемию, в Пекине предприняли ряд мер по поддержке экономики. Снизили налоги, процентные ставки по кредитам. Народный банк Китая предоставил рынкам дополнительную ликвидность в размере 1,2 триллиона юаней (более 170 миллиардов долларов), а Министерство финансов разрешило местным органам власти выпускать целевые облигации под инфраструктурные проекты.
В результате, как сообщило во вторник Национальное бюро статистики КНР, официальный индекс менеджеров по снабжению повысился в марте до 52,0 после обрушения в феврале до рекордно низких 35,7 (больше 50 — значит, экономическая активность усиливается).
В производстве индекс увеличился практически вдвое — с 27,8 до 54,1, в новых экспортных заказах — с 28,7 до 46,4. Фактически прекратилось снижение импортных закупок — за месяц индекс поднялся от 31,9 до 48,4.
В первую очередь вырос импорт энергоносителей, поскольку предприятиям, возвращающимся к работе, требуется электроэнергия и топливо для перевозки сырья и готовой продукции. К тому же в рамках оптимизации бюджетных расходов Пекин собирается отменить субсидии на солнечные и ветряные электростанции — возобновляемой энергетике придется выживать самостоятельно.
Китайские власти уже воспользовались восстановлением спроса на топливо, чтобы продемонстрировать готовность соблюдать новый торговый договор с Вашингтоном, и объявили о закупке первой за год партии американского сжиженного газа. Однако основной объем энергоносителей, как и раньше, поступит из России.
Так, в апреле отечественные компании направят в Китай в два раза больше сырья, чем в феврале — миллион тонн против 540 тысяч (в марте китайские нефтепереработчики закупили 700 тысяч).

Так победим

Все это может оказаться ключевым фактором в противостоянии России, Саудовской Аравии и США на мировом рынке нефти. Напомним, с 1 апреля соглашение ОПЕК+ не действует, и теперь каждая страна сама определяет для себя оптимальный объем добычи и экспорта.
Саудовская Аравия перешла к откровенному демпингу в надежде расширить свою долю на мировых рынках. Эр-Рияд объявил, что в апреле увеличит экспорт на треть — до 12,3 миллиона баррелей в сутки — и резко снизил цены, предложив Европе нефть на 10,25 доллара дешевле биржевых котировок сорта Brent.
"Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки на уровне 12,3 миллиона баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", — сообщило правительство Саудовской Аравии.
В результате 30 марта, в последний день действия договора ОПЕК+, Brent достигла минимума за восемнадцать лет — 22,58 доллара за баррель. Это вдвое меньше того, что заложено в российский бюджет, и почти в четыре раза ниже уровня безубыточности госбюджета саудитов.
Однако планы Эр-Рияда залить мир дешевой нефтью столкнулись с неожиданным препятствием — нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются от дополнительных закупок, даже несмотря на демпинг.
Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса спрос на топливо рухнул, и все хранилища заполнены нераспроданной нефтью. Покупать еще — просто некуда.
Более того, некоторые американские компании уже продают сырье по отрицательным ценам. В частности, Mercuria в прайс-листе от 30 марта указала такую стоимость сорта Wyoming Asphalt Sour (густая нефть, используемая при производстве битума): минус 0,49 доллара за баррель.
Нефтяные трейдеры считают, что в отрицательную зону уйдет все сырье, добываемое на месторождениях вдалеке от нефтеперерабатывающих заводов и магистральных трубопроводов.
В сложившейся ситуации наибольшие шансы выиграть нефтяную войну — у страны с самыми емкими рынками сбыта. Россия как главный поставщик нефти в Китай оказывается в наилучшем положении и получает возможность диктовать условия конкурентам.

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