Китай получает 2-й полковой комплект С-400 и укрепляет свою ПВО с помощью России • 14 • Аналитика

Россия продолжает вооружать Китай. Уникальность ситуации в том, что Поднебесная может рассматриваться и как союзник Москвы, и как ее вероятный противник.



В настоящее время Россия завершила поставки в Китай второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Это одна из лучших в мире систем противовоздушной обороны, поэтому неудивительно, что такой известный покупатель российского вооружения как Китай проявил интерес к С-400.







Договор был подписан сторонами в декабре минувшего года в Китае, затем морским транспортом доставили саму систему: командный пункт, два дивизиона пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательное и энергетическое оборудование, запасные части, инструменты, 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.



Среди всех покупателей российского вооружения Китай стал первым государством, получившим полный комплект С-400 еще в мае 2018 года. Теперь настала очередь получения второго комплекта. Сумма контракта составила три миллиарда долларов – не так и плохо для ЗРК, учитывая, что китайцы на этой партии, наверное, не остановятся.



Напомним, что С-400 «Триумф» является зенитной ракетной системой большой и средней дальности. Она предназначена для отражения воздушного нападения и борьбы с разведывательными аппаратами противника, способна работать в условиях противодействия со стороны противника – его огневых и радиоэлектронных средств. Высокие боевые качества С-400 привлекли к ней внимание иностранных покупателей.



Первым был Китай, затем С-400 решили приобрести в Турции. В настоящее время зенитными ракетными системами располагают Россия, Белоруссия (2 дивизиона), Китай и Турция. К 2025 году будут завершены поставки С-400 в Индию. Кроме того, о покупке С-400 всерьез подумывают в Саудовской Аравии, Ираке и Марокко. Как видим, интерес к системе проявили даже такие традиционные военные партнеры США как Турция и Саудовская Аравия, а у Анкары вообще вышла сильная ссора с Вашингтоном из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов.



Китай, рассчитывая приобрести не менее 6 дивизионов С-400, намерен серьезно укрепить свою противовоздушную оборону. Беспокоят Поднебесную агрессивные действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут использовать в роли провокаторов дружественные страны – Тайвань, Южную Корею, Японию. Кроме того, у Китая – давние непростые отношения с соседними Индией и Вьетнамом, с которыми также есть территориальные споры.



Система противовоздушной и противоракетной обороны Китая является одной из лучших в мире, но российской и американской все еще уступает. В состав Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая входят зенитно-ракетные войска, имеющие на вооружении зенитные ракетные системы китайского и российского производства, а также радиотехнические войска, решающие задачи радиолокационного наблюдения.



Сотрудничество между странами в направлении модернизации ПВО Китая началось практически сразу после нормализации отношений ухудшившихся в начале 1960-х годов. Уже в 1993 году в Китай поступили четыре зенитно-ракетные системы С-300ПМУ, в 1994 году подписано соглашение о поставках 8 дивизионов усовершенствованных С-300ПМУ-1, в 2003 - усовершенствованные С-300ПМУ-2 также отправились в Китай.



Для России продажа оружия в Китай представляет большой интерес. Пекин – покупатель денежный, с большими и растущими потребностями в сфере обороны, готовый покупать еще и еще. причем много. Но есть одно «но». При всех заявлениях о дружбе с Китаем, даже рядовому обывателю понятно, как в Поднебесной посматривают на бескрайние просторы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Приамурье, Забайкалье, Туву с Алтаем китайские масс-медиа вообще считают законными территориями Цинской и империи.



Другое дело, что сейчас Китай не желает военной конфронтации с кем-бы то ни было. У него есть куда более эффективные рычаги – экономические, и, что еще важнее, социально-демографические. Поэтому главным "оружием" Поднебесной сейчас, как и прежде, остаются не ракетные комплексы или танки, а население, деньги и бурно развивающиеся технологии. Россия продолжает вооружать Китай. Уникальность ситуации в том, что Поднебесная может рассматриваться и как союзник Москвы, и как ее вероятный противник.В настоящее время Россия завершила поставки в Китай второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Это одна из лучших в мире систем противовоздушной обороны, поэтому неудивительно, что такой известный покупатель российского вооружения как Китай проявил интерес к С-400.Договор был подписан сторонами в декабре минувшего года в Китае, затем морским транспортом доставили саму систему: командный пункт, два дивизиона пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательное и энергетическое оборудование, запасные части, инструменты, 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.Среди всех покупателей российского вооружения Китай стал первым государством, получившим полный комплект С-400 еще в мае 2018 года. Теперь настала очередь получения второго комплекта. Сумма контракта составила три миллиарда долларов – не так и плохо для ЗРК, учитывая, что китайцы на этой партии, наверное, не остановятся.Напомним, что С-400 «Триумф» является зенитной ракетной системой большой и средней дальности. Она предназначена для отражения воздушного нападения и борьбы с разведывательными аппаратами противника, способна работать в условиях противодействия со стороны противника – его огневых и радиоэлектронных средств. Высокие боевые качества С-400 привлекли к ней внимание иностранных покупателей.Первым был Китай, затем С-400 решили приобрести в Турции. В настоящее время зенитными ракетными системами располагают Россия, Белоруссия (2 дивизиона), Китай и Турция. К 2025 году будут завершены поставки С-400 в Индию. Кроме того, о покупке С-400 всерьез подумывают в Саудовской Аравии, Ираке и Марокко. Как видим, интерес к системе проявили даже такие традиционные военные партнеры США как Турция и Саудовская Аравия, а у Анкары вообще вышла сильная ссора с Вашингтоном из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов.Китай, рассчитывая приобрести не менее 6 дивизионов С-400, намерен серьезно укрепить свою противовоздушную оборону. Беспокоят Поднебесную агрессивные действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут использовать в роли провокаторов дружественные страны – Тайвань, Южную Корею, Японию. Кроме того, у Китая – давние непростые отношения с соседними Индией и Вьетнамом, с которыми также есть территориальные споры.Система противовоздушной и противоракетной обороны Китая является одной из лучших в мире, но российской и американской все еще уступает. В состав Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая входят зенитно-ракетные войска, имеющие на вооружении зенитные ракетные системы китайского и российского производства, а также радиотехнические войска, решающие задачи радиолокационного наблюдения.Сотрудничество между странами в направлении модернизации ПВО Китая началось практически сразу после нормализации отношений ухудшившихся в начале 1960-х годов. Уже в 1993 году в Китай поступили четыре зенитно-ракетные системы С-300ПМУ, в 1994 году подписано соглашение о поставках 8 дивизионов усовершенствованных С-300ПМУ-1, в 2003 - усовершенствованные С-300ПМУ-2 также отправились в Китай.Для России продажа оружия в Китай представляет большой интерес. Пекин – покупатель денежный, с большими и растущими потребностями в сфере обороны, готовый покупать еще и еще. причем много. Но есть одно «но». При всех заявлениях о дружбе с Китаем, даже рядовому обывателю понятно, как в Поднебесной посматривают на бескрайние просторы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Приамурье, Забайкалье, Туву с Алтаем китайские масс-медиа вообще считают законными территориями Цинской и империи.Другое дело, что сейчас Китай не желает военной конфронтации с кем-бы то ни было. У него есть куда более эффективные рычаги – экономические, и, что еще важнее, социально-демографические. Поэтому главным "оружием" Поднебесной сейчас, как и прежде, остаются не ракетные комплексы или танки, а население, деньги и бурно развивающиеся технологии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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