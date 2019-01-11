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Китай показал свой ответ американской "матери всех бомб" - видео

11 января 2019, 01:39  •  82 • Политика
Китай представил собственную "мать всех бомб". На видео с испытаний видно, как снаряд производит мощнейший взрыв при соприкосновении с землёй.
В Китае обнародовали видео испытаний собственной версии "матери всех бомб". Это неядерный снаряд огромной разрушительной силы, созданный китайской компанией Norinco (China North Industries Corporation).
На кадрах видно, что "мать всех бомб" представляет собой авиабомбу с закрылками и воздушным тормозом. При соприкосновении с землёй она производит мощнейший взрыв, который в одно мгновение уничтожает всё в радиусе поражения.
Сообщается, что "мать всех бомб" разработана таким образом, чтобы её мог нести на себе бомбардировщик H-6K. В этой связи она меньше по размерам своего американского аналога. Предполагается, что внутри авиабомбы находится термобарический заряд, однако Norinco не подтверждает этого.
Напомним, что у США на вооружении с 2003 года стоит авиабомба GBU-43/B, являющаяся самым мощным неядерным снарядом на вооружении американской армии. За это её прозвали "мать всех бомб".
China releases footage of its own ‘Mother of all bombs’

Courtesy: Norinco pic.twitter.com/fbBgILIGf6
— RT (@RT_com) 10 января 2019 г.

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