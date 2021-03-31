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Китай поддержит Россию в случае нападения Японии на Курилы - Sohu

31 марта 2021, 12:35  •  203 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Москва и Пекин слаженно отреагировали на японо-американскую агрессию
Нападки на наше государство со стороны некоторых держав не прекращаются. Открыто недружественно выступают США, Украина, Япония и другие страны. Однако на международной арене у Москвы есть весьма мощные союзники. Так, Пекин заявил, что не потерпит агрессивных действий Японии, которые та планирует осуществить об руку с Америкой.
Речь идет о готовности Страны восходящего солнца подумать над тем, чтобы разместить на своих землях мощные ракеты американцев. В интернет-пространстве тут же начали обсуждать возможность использования этого вооружения в давнишнем российско-японском конфликте. Некоторые особо агрессивные японцы предлагают с помощью ракет отнять у нашей страны Курилы.
Впрочем, у разумно мыслящих жителей Япония свой взгляд на этот счет. Эксперты не советуют Токио вступать в такую сделку с Вашингтоном. Размещение американских боеголовок на землях Японии может обернуться для последней серьезными неприятностями.
При прямой агрессии ответ России очевиден. И в своем противостоянии американо-японской военной атаке наша страна не будет одинока. В Китае уже заявили, что их военные при необходимости подключатся к конфликту, передает издание "ПолитРоссия" со ссылкой на Sohu.
Ранее японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам. Представители Страны восходящего солнца уверены, что в отношении Москвы подействует только сила.

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