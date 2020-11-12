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Китай переманит у России рабочие руки? Демограф предсказал миграционную волну
12 ноября 2020, 10:15 • 111 • Политика
Россию ждёт конкуренция со стороны Китая за трудовых мигрантов из Средней Азии, считает демограф Алексей Ракша. "Нужно сделать так, чтобы их не забрал Китай", - подчеркнул эксперт.
В будущем Китай может переманить у России трудовых мигрантов из Средней Азии. С таким прогнозом выступил независимый демограф Алексей Ракша на онлайн-конференции по вопросам трудовой миграции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам эксперта, уход мигрантов из России в Китай обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, зарплаты в Поднебесной выше, а климат мягче. Во-вторых, дальневосточные китайские провинции теряют население, и там будет расти спрос на рабочую силу.
Алексей Ракша добавил, что хорошим источником трудовой миграции для России может стать Армения. Однако перед этим необходимо, чтобы ситуация в этой стране немного стабилизировалась.
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