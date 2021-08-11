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Китай отзывает своего посла из Литвы

11 августа 2021, 13:40  •  84 • В мире
Министерство иностранных дел Китая объявило во вторник, 10 августа, об отзыве своего посла из Вильнюса, что стало ответом Китая на разрешение литовского правительства открыть представительство Тайваня в Литве.
«Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьёзно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая. Китайское правительство категорически против этого шага. Китай решил отозвать своего посла в Литве и потребовал от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае»,
– говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.
Также китайская сторона напомнила Вильнюсу – в мире существует одна Китайская Народная Республика. Следовательно, принцип одного Китая является признанной нормой международных отношений и основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами. В Пекине призвали литовскую сторону «немедленно исправить своё ошибочное решение, принять конкретные меры по устранению ущерба и не двигаться дальше по ложному пути».
Ранее в Вильнюсе не раз говорили о своей заинтересованности в расширении сотрудничества с Тайванем в экономике и в культуре. А тайваньские власти называют Литву «хорошим партнёром страны».
Напомним, Тайвань с населением в 23 миллиона, официально является частью Китайской Народной Республики, его независимость признали 15 стран, среди которых нет Литвы. Тем не менее, представительство Тайваня в Вильнюсе должно открыться уже до конца августа текущего года, а Литва планирует в ближайшее время открыть своё торговое представительство в Тайване.
В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что решение об отзыве посла было получено во вторник, как и предложение отозвать посла Литвы из Пекина.
«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и ещё раз подчёркивает, что, уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира»,
– сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.
Соб. корр. ФСК

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