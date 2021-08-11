Китай отзывает своего посла из Литвы

Министерство иностранных дел Китая объявило во вторник, 10 августа, об отзыве своего посла из Вильнюса, что стало ответом Китая на разрешение литовского правительства открыть представительство Тайваня в Литве.

«Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьёзно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая. Китайское правительство категорически против этого шага. Китай решил отозвать своего посла в Литве и потребовал от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае»,

– говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.

Также китайская сторона напомнила Вильнюсу – в мире существует одна Китайская Народная Республика. Следовательно, принцип одного Китая является признанной нормой международных отношений и основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами. В Пекине призвали литовскую сторону «немедленно исправить своё ошибочное решение, принять конкретные меры по устранению ущерба и не двигаться дальше по ложному пути».

Ранее в Вильнюсе не раз говорили о своей заинтересованности в расширении сотрудничества с Тайванем в экономике и в культуре. А тайваньские власти называют Литву «хорошим партнёром страны».

Напомним, Тайвань с населением в 23 миллиона, официально является частью Китайской Народной Республики, его независимость признали 15 стран, среди которых нет Литвы. Тем не менее, представительство Тайваня в Вильнюсе должно открыться уже до конца августа текущего года, а Литва планирует в ближайшее время открыть своё торговое представительство в Тайване.

В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что решение об отзыве посла было получено во вторник, как и предложение отозвать посла Литвы из Пекина.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и ещё раз подчёркивает, что, уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира»,

– сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.