Китай ответил на обвинения в сокрытии пандемии коронавируса: "Без задержки"

В ходе открытия 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно и без задержки сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавирусной инфекции в стране.

Он отметил, что Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности, на основании чего ВОЗ и другие страны были своевременно проинформированы о вспышке коронавируса.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай также "без задержки опубликовал последовательность генов вируса".

Кроме того, в рамках выступления он сообщил о том, что Китай выделит $2 млрд за 2 года на борьбу с COVID-19. Средства в том числе будут направлены на защиту от вируса африканских стран.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности разрыва отношений с Китаем, которого Вашингтон обвиняет в эпидемии коронавируса. Американский лидер даже говорил о вероятности введения санкций против Пекина, если тот не начнёт компенсировать миру потери, нанесённые в результате "утечки уханьского вируса".