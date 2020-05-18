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Китай ответил на обвинения в сокрытии пандемии коронавируса: "Без задержки"

18 мая 2020, 16:55  •  55 • Политика
Китай твёрдо ответил на обвинения в сокрытии или несвоевременном предоставлении данных касательно пандемии коронавируса. Всем, кому было необходимо, информация была передана "своевременно" и "без задержек", сообщил Си Цзиньпин.
В ходе открытия 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно и без задержки сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавирусной инфекции в стране.
Он отметил, что Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности, на основании чего ВОЗ и другие страны были своевременно проинформированы о вспышке коронавируса.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай также "без задержки опубликовал последовательность генов вируса".
Кроме того, в рамках выступления он сообщил о том, что Китай выделит $2 млрд за 2 года на борьбу с COVID-19. Средства в том числе будут направлены на защиту от вируса африканских стран.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности разрыва отношений с Китаем, которого Вашингтон обвиняет в эпидемии коронавируса. Американский лидер даже говорил о вероятности введения санкций против Пекина, если тот не начнёт компенсировать миру потери, нанесённые в результате "утечки уханьского вируса".

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