Китай отрезает наш Дальний Восток от своего Шелкового пути в Европу. Часть 2

Окончание. Часть 1.

ЗАМАНИМ АЗИАТОВ-МИЛЛИОНЕРОВ!

Горы гигантских устриц, мясо морских ежей, богатое йодом, сырые гребешки, бесценная морская капуста, гребешки под грибным соусом, великолепные крабы, запеченные мидии. Даже я, человек, избалованный деликатесами, ошеломлена этой морской роскошью. За соседним столом ресторана буквально обжираются два китайца. Лица у них совершенно счастливые.

Но таких ресторанов во Владивостоке совсем немного. Не хватает «морских огородов», где можно выращивать и поставлять всю эту бесценную живность.

Вообще я представляла себе Владивосток чуть ли не как русский Лас-Вегас в блеске небоскребов, развлекательных центров, дорогих магазинов. Но в городе всего один приличный отель. Местных жителей страшно раздражают два недостроенных «Хайята» как памятники обманутой мечте. Турфирмы честно признаются: «Владивосток - это турпоездка на три дня. Показывать нечего».

- Вы в Японии были? Ага, значит, знаете знаменитую улицу Гиндза в Токио с ее заоблачными ценами, - говорит академик Виктор Ларин. - Сейчас выходишь на Гиндзу, а там толпы китайцев. И это не элита! Они сразу покупают чемодан «Луи Витон» и набивают его дорогостоящим барахлом.

- Япония просто заполонена китайцами, - рассказывает завкафедрой Тихоокеанской Азии ДВФУ Диана Владимирова. - Огромное количество китайских харчевен, где есть кабинки только для своих. Даже на знаменитых термальных источниках управляющие и обслуживающий персонал - китайцы. Обе нации друг друга, мягко говоря, исторически недолюбливают, но Китай активно обживает Японию. А мы все время проигрываем из-за раздутого пузыря «желтой угрозы».

НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС

Китайцам неинтересно. Невыгодно. Нет инфраструктуры. И каждый день меняются законы. На всех экономических симпозиумах споры чуть ли не до драк доходят. «Как с вами можно иметь дело, если у вас каждый день меняются правила и никто ни за что не отвечает?» - кричат китайцы. И правильно кричат.

Вот вам маленький пример. 29 апреля в Хабаровске должна была открыться навигация. Час на пароходике - и ты в Китае, в приятном городке Фуюань, и без визы. Сотни хабаровчан и сотни китайцев купили путевки на майские праздники. В том числе и я. Но таможня не дала добро. За весь зимний период они так и не успели подготовиться! Мне позвонили грустные люди из турфирмы и попросили забрать деньги. Я не говорю даже о том, что сотням людей испортили «маевки». Но посчитайте убытки турфирм, гостиниц, гидов, магазинов! В Китае такую таможню уволили бы за пять минут. А может быть, расстреляли на всякий случай. За последние четыре года в Китае за коррупцию и некомпетентность наказали свыше миллиона чиновников! Там люди резкие. Все, кто препятствуют легальному здоровому бизнесу, подлежат немедленному наказанию. А в Хабаровске никто даже не подумал извиниться перед обманутыми туристами.

Денис Коган - один из немногих успешных бизнесменов, работающих с китайцами. Заодно ведет курс стратегии высшей экономической деятельности в университете во Владивостоке.

- Знаете, как мыслят мои слушатели? А давайте мы здесь будем что-то производить, а китайцы здесь, у нас, будут оптом покупать. А я им объясняю: при таком ведении бизнеса китайцы оставят вам ровно столько денег, чтобы с вас штаны не падали. Нам нужно не бояться идти в Китай и организовывать собственные продажи, устанавливать свои цены. Вы историю про мороженое слышали? Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина мороженым. У нашего местного производителя в прошлом году мороженое просто выстрелило. Рост измерялся в сотни процентов. Но они не зарегистрировали торговую марку и не стали заморачиваться организацией продаж в Китае. А китайцы немедленно построили завод и продают теперь русское мороженое. И в этом году у нашего завода нет продаж в Китае.

В СТАРОМ ПОЕЗДЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

Спрашиваю:

- Почему китайский бизнес уходит с Дальнего Востока?

Бизнесмен Денис Коган грустнеет:

- Да это та же история, что и с дальневосточным гектаром. Приморский край - зона рискованного земледелия по сравнению с Южным Китаем, к примеру. И в Китае развитая инфраструктура, беспроцентные кредиты на технику, семена и удобрения, электроэнергия в три раза дешевле и льготные кредиты для бизнеса. Хотели мы тут с товарищем взять эти самые дальневосточные гектары. Но там нет дорог, нет воды, растет лес на какой-нибудь сопке. Мы посчитали и поняли, что инфраструктура сожрет все.

И вот вам суровая российская действительность. Как сорок лет назад ходил неспешный поезд Владивосток - Советская Гавань, так и ходит. Даже время отправления и прибытия не поменялось. И вагоны не поменялись. А в Китае за 4 часа в поезде Пекин - Шанхай вы преодолеваете 1300 километров. И там есть в вагонах интернет.

Первична всегда инфраструктура. Когда китайцы планируют промышленные города, ты видишь на карте четко разлинованные кварталы. Туда проводят воду, тянут железнодорожную ветку, организуют бесплатные курсы повышения квалификации для населения. А потом приходит бизнес и занимается только бизнесом. Предприниматель не думает, куда воду подвести и кому за это взятку дать. Или как подключить электричество. Это не его головная боль. А у нас бизнесмен думает о бизнесе в последнюю очередь.

Рано или поздно все упрется в пропускную способность нашей железной дороги. Китайцы это поняли. Есть у них такой город - Паньцзинь, где уже строится гигантский контейнерный терминал. Китай тянет железнодорожную ветку в Европу через Забайкальск, на стыке Монголии, России и Китая. Это значит, что весь Дальний Восток будет отрезан от Шелкового пути».

Из окна Тихоокеанского университета в Хабаровске перспективы Дальнего Востока выглядят далеко не радужными. Я и два профессора пьем крепкий зеленый китайский чай и грустно курим.

- Россия носится с масштабными проектами, - иронически говорит профессор Бляхер. - А вы в курсе, что у нас уже нет морского пассажирского сообщения между Хабаровском и Петропавловском-Камчатском? Наши прибрежные территории не связаны между собой. А еще у нас есть Транссибирская магистраль, которая нуждается в масштабной реконструкции, и БАМ - дорогу-то построили, но нужны развязки, и к большому грузопотоку она не готова.

- А почему у Президента России нет своей резиденции на Дальнем Востоке? - спрашивает доктор политических наук Илдус Ярулин. - Если есть в Сочи, почему не сделать здесь? Он бы принимал азиатских гостей прямо в тихоокеанской резиденции.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР

И все-таки я его нашла в селе Сергеевка под Хабаровском. Солидный господин Джан из Харбина в прошлом году рискнул взять в аренду землю в бывшем Сергеевском совхозе. Я была уверена, что, приехав, увижу сотню китайских рабочих. Но первым, кого я встретила, был толстый американец в солнечных очках, который, сидя на шатком стуле, грелся на солнышке и бросил мне ленивое «хэллоу». Американец в хабаровском селе - это как русский медведь на Манхэттене. Перед ним стояла гигантских размеров новенькая сеялка, и даже я, городская фифа, поняла, что это ВЕЩЬ - круче десятка новеньких «Мерседесов».

- Это самая лучшая и самая дорогая в мире сеялка! - восторженно объяснил мне китайский переводчик господина Джана.

- А зачем вам американец? - спрашиваю я.

- А мы его вместе с сеялкой заказали на полгода. Обучит местных крестьян, как ею пользоваться».

- А разве у вас не китайцы здесь работают?

- Нет, бывшие рабочие совхоза, который обанкротился. Есть двадцать китайцев, но это технический персонал. Мы привезли тракторы из Харбина. там у господина Джана большой тракторный завод. А также купили тракторы совместного канадско-российского производства, потому что за них не надо платить пошлину.

Господин Джан разрывается между Харбином и Хабаровском. Его очень увлекает русская деловая авантюра. Он курит длинные коричневые китайские сигареты.

- Пачка стоит тысячу рублей на ваши деньги, - восторженно объясняет переводчик. Для китайцев богатство - это все.

- Мы выращиваем сою для продажи в Китай, кормовую кукурузу и разводим молочных коров в селах Сергеевка и Хор, - объясняет господин Джан. - У нас есть русские партнеры - два молокоперерабатывающих завода в Хабаровске. Мы только начали, потому что верим президенту Путину, который поддерживает иностранные инвестиции и стремится к хорошим отношениям с Китаем. Дальний Восток становится ближе. В Китае много людей с деньгами, которые готовы вложиться в ваши земли.

В России начались новые отставки губернаторов В селе Сергеевка под Хабаровском предприниматель из Харбина Джан (в центре) на радость местным жителям взял в аренду земли заброшенного совхоза.Фото: Дарья АСЛАМОВА

И через паузу:

- Если будут гарантии стабильности для бизнеса.

Господин Джан выкуривает еще одну длинную китайскую сигарету, и я могу посмотреть новых коров, которых мне с гордостью показывает зоотехник Андрей.

- Славные коровушки: их из Бурятии, с Алтая завезли. Вот мы сейчас их на новые корма переведем, и они будут давать молока в два раза больше, - с надеждой говорит Андрей. - Наши прежние коровы были без документов».

- Это как без документов? - наивно спрашиваю я.

- Без родословной, болели всякой дрянью. Словом, только прирезать. А вот новые себя покажут.

Андрей гордится переменами в совхозе:

- Все новенькое. Люди зарплаты стали получать стабильно.

А то, что хозяин - китаец, зоотехнику это до лампочки. Да хоть из Гонолулу. Главное, деньги вкладывает. Москва - далеко, а Китай, богатый и сильный, - рядом.

Местные жители куда прагматичнее относятся к китайцам, чем столичные умники. «А что бы мы без них ели? А во что бы одевались? Без китайской дешевой продукции Дальний Восток уже давно бы умер. Жалко, что мы их сейчас не слишком интересуем».

Владивосток - Хабаровск.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Валерий КОРОВИН, директор Центра геополитических экспертиз:

Они коррумпируют наших чиновников и гробят природу

- «Китайская угроза» на наших дальних рубежах существует, хотя ее и не следует преувеличивать. По официальным данным, на Дальнем Востоке проживает около ста тысяч ханьцев (самоназвание народа. - Ред.), по неофициальным - 200 - 300 тыс. По сравнению с почти 150-миллионной Россией это вроде бы ничто. Но проблема в другом: Дальний Восток очень слабо заселен, и контроль властей, в том числе за нелегальной миграцией, здесь очень поверхностный. Китайцы же, напротив, отнюдь не склонны к ассимиляции и образуют крайне закрытые этнические анклавы. Вспомните чайна-тауны в США: даже хваленый американский «плавильный котел» не смог с ними ничего сделать. Как равных себе они воспринимают только других китайцев и везде, где есть возможность, ведут дела исключительно с соотечественниками. Это ярко проявляется, например, в турбизнесе: ежегодно сотни тысяч граждан Поднебесной легально ездят в Россию на отдых, но почти все деньги оседают у китайских же отельеров, рестораторов, гидов.

Их экспансия носит в основном экономический характер. Любой регион своего присутствия ханьцы рассматривают как объект эксплуатации - получения максимальной прибыли с минимальными затратами. И, находясь в чужом (некитайском) ландшафте, забывают о минимальных правилах приличия и откровенно плюют на экологические нормы. Например, там, где они занимаются сельским хозяйством, остается выжженная земля. В буквальном смысле: почву накачивают химикатами, снимают несколько тучных урожаев, уходят на новый участок, а биосфера вынуждена восстанавливаться много лет. Аналогично - хищническая вырубка леса в Прибайкалье без всяких компенсационных лесопосадок (известны случаи в Красноярском крае, Иркутской области, когда китайцы специально устраивают лесные пожары, чтобы потом подешевле выкупать так называемый горельник, затем, обработав его, перепродают как нормальную древесину. - Ред.).

В то же время не нужно лепить из китайцев каких-то пиратов: там, где государство сильно, а власти неподкупны, они предпочитают ни с кем не ссориться и блюсти местные законы. И тут мы снова возвращаемся к неэффективности, коррупции и жажде наживы наших чиновников, которые с удовольствием позволяют ханьцам подкупать себя - в ущерб национальным интересам России. В то же время, если вспомнить исторический опыт: когда до революции хунхузы (китайские разбойники) на Дальнем Востоке сталкивались с организованным отпором казачьих сотен, то всегда отступали - как воины они достаточно слабы.

Записал Эдвард ЧЕСНОКОВ.

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