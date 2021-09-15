Китай отреагировал на запрет послу посещать парламент Британии

Китайские власти отреагировали на запрет послу народной республики посещать парламент Великобритании. Китайские дипломаты призвали британских коллег перестать заниматься самовредительством.

Власти Великобритании запретили послу Китая в Лондоне Чжэну Цзэгуану посещать здание парламента. Об этом сообщил спикер Палаты общин (нижняя палата парламента) Линдси Хойл.

По его словам, это стало ответом на китайские санкции, введённые против британских политиков. Санкции же стали реакцией китайской стороны на "ложь и дезинформацию" Великобритании, которая обвинила Пекин в нарушении прав уйгуров.

Хойл подчеркнул, что запрет на посещение парламента для Цзэгуана будет снят сразу же, как только Китай отменит свои санкции.

Китайское посольство, в свою очередь, обвинило Великобританию в недружелюбных шагах. Китайские дипломаты подчеркнули, что таким образом британцы вредят лишь самим себе.

Это вызывающее презрение и подлое действие со стороны ряда преследующих личную политическую выгоду лиц в британском парламенте противоречат желаниям людей в обеих странах и вредят их интересам,

- говорится в сообщении.