Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане укр...
Главная / Аналитика

Китай отомстил Западу за свою принцессу

24 октября 2021, 09:35  •  217 • Аналитика
© AP Photo / Ng Han Guan
Перед нами сюжет на тему "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись". Хотя Восток в данном случае честно старался: речь о вышедшем на экраны в Китае фильме "Проклятье Турандот".
Вся проблема с Турандот в том, что по пьесе она — китайская принцесса, но ведет себя немыслимым для настоящей китайской принцессы образом. По крайней мере, в самом Китае этот шедевр европейской культуры всегда вызывал восхищение, но одновременно и кривую усмешку. Что же за странность такая — дочь императора, которая поставила условие: претендент в будущие мужья должен отгадать три ее загадки, иначе голову долой. И это не шутки, на крепостной стене несколько голов на пиках уже торчат.
Мы, кстати, говорим о персонаже, прочно вошедшем и в нашу культуру. Принцессе даже стоит памятник на Арбате — ну не совсем ей, а Юлии Борисовой в роли Турандот. Речь о пьесе, сделавшей великим один из лучших наших театров — Вахтанговский. И на нашей сцене, естественно, все то же: дочь императора не то чтобы феминистка и мужененавистница, но головы рубит на полном серьезе.
Казнить за неспособность отгадать загадку? Но в последние пару тысячелетий китайской истории ни одна дочь императора, как и сами императоры, таких шуток себе бы не позволили. То были люди, повязанные миллионом этических правил, за соблюдением которых следил весь двор. Ведь император должен подавать пример чиновникам, они — прочим подданным. Вдобавок среднему обитателю Запада было бы интересно узнать, что в этой стране еще при династии Тан были эксперименты по отмене смертной казни, опять же по этическим соображениям. Что отражено в тогдашнем "Уложении о наказаниях". Зато все это знает каждый китаец, так что неудивительно, что в стране наконец решили привести всемирно известного персонажа к историческим реалиям.
И что же они в итоге сделали? Для начала все происходящее — это фэнтези, и не в историческом Китае, а как бы в вымышленной волшебной стране. Проблема принцессы оказалась в том, что ей на день рождения подарили три браслета, которые и превратили ее в злобную и антигуманную тварь. А принц Калаф, соответственно, ее от этого проклятья избавляет.
Далее — авторы фильма делали его не столько по пьесе Карло Гоцци (которая и была поставлена у нас), сколько по основанной на этой пьесе опере Джакомо Пуччини. А это произведение в стране хорошо известно — в том числе потому, что однажды, в 1998 году, его исполнили в Запретном городе Пекина, то есть там, где якобы действие и происходило. Да и вообще, в государстве, где до 100 миллионов человек изучают классическую музыку хотя бы в виде краткого курса, можно было ждать хорошего отклика от публики. Тем более что Пуччини, искренне думая, что пишет о Китае, использовал в опере несколько китайских мелодий. И вот авторы фильма немножко подработали Пуччини, то есть взяли у него то, что им подходило.
В общем, замысел был хороший, но почему-то у вышедшего в октябре нового фильма и довольно слабая касса, и много критиков. В причинах феномена пытаются разобраться. Может быть, дело в том, что восточную принцессу (играет ее Гуань Сяотун) спасает от проклятия блондинистый представитель Запада (Дилан Спраус)?
Но тут выяснилось, что кино не понравилось некоторым и в США. Критик New YorkTimes обвинил авторов фильма в том, что они держатся за расовые стереотипы и присваивают чужую культуру — и это на фоне растущих антиазиатских настроений в Америке. То есть обвинил китайцев в том, что они работают против своих. Бред, но это же Америка.
Что за проклятье преследует бедную Турандот? Возможно, дело в тайне ее происхождения. Первым описал историю с женихами и загадками, видимо, классик персидской поэзии Низами в XII веке. И понятно, что его представления о дальних странах были, мягко говоря, сказочными. Более того, где вы видели такое китайское имя, как Турандот? А вот для Низами все было ясно: это "дочь Турана", а Туран — никоим образом не Китай, а Средняя Азия. Кстати, это и сегодня женское имя в Иране.
Но путаница еще усилилась в 1762 году, когда за дело взялся Гоцци. Он, понятно, тоже не разбирался в тонкостях далеких цивилизаций, добавил в сюжет несколько неизменных итальянских персонажей-клоунов из комедии дель арте, но при этом национальная принадлежность героини уже однозначна.
А дальше был Пуччини (опера 1924 года), который в странах Азии — что в Японии ("Мадам Баттерфляй"), что в Китае ("Турандот") — понимал столь же немного. Он в данном случае писал лишь о том, что настоящая любовь способна растопить даже ледяное сердце. И как-то не догадался проверить: а правда ли в той стране члены высочайшей фамилии рубили головы направо и налево, но это никого не удивляло?
И в итоге получился типичный западный стереотип восприятия Поднебесной империи. Она в XVIII веке вообще была популярна в спорах о правильном поведении верховной власти на пару с такой же мифологизированной Турцией. Вольтер и его коллеги постоянно ссылались на всевластных азиатских владык, имея в виду совсем других — своих властителей.
И вот несчастные представители западной цивилизации на уровне подсознания уже который век считают, что на Востоке помещаются деспотические диктатуры, где любая принцесса может приказать снести голову жениху и никого это не удивит. Безумные эти идеи плавно распространяются и на сегодняшние не менее безумные стереотипы насчет Азии современной. Не говоря о том, что и в отношении другой империи, Российской, те же стереотипы переходят из века в век вне всякой связи с реальностью. И никто пока что не нашел способа снять с народов мира вот это "проклятье Турандот" — когда они воспринимают друг друга так же, как в XVIII, если не вообще в XII веке.
Хотя китайские кинематографисты, как видим, попытались двинуться в этом направлении, но зависли в какой-то фантастической точке между реальными и вымышленными империями, не удовлетворив ни Восток, ни Запад. Правда, они успешно превратили Турандот в ни в чем не виноватое создание без рода и племени, но при этом с хорошеньким китайским личиком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





217
Источник
Похожие новости
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
23 октября 2021, 09:05
Империя, которой боялся мир, возможно, жива
21 октября 2021, 09:15
Киев хочет обескровить Белоруссию
21 октября 2021, 19:45
Как аресты чиновников стали в Крыму обыденным делом
22 октября 2021, 10:20
Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
22 октября 2021, 10:20
США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.