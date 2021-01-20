Китай отказывается от участия в «Крымской платформе», МИД умоляет посла создать видимость присутствия

Китай с вероятностью в 99% не будет участвовать в «Крымской платформе» даже в качестве наблюдателя. В Офисе президента по этому поводу царит некоторое уныние: ведь пиарщики Зеленского уже анонсировали участие Поднебесной, изо всех сил доказывая, что КНР заинтересована в украинской логистике, а Турция обещала построить в Крыму такой же туристический рай, как у себя.«В отказе Китая играет роль не только его геополитические интересы - нежелание ссориться с РФ, а и ситуация вокруг предприятия «Мотор Сич». Китайцы настроены категорически негативно в отношении украинской власти из-за истории с машиностроительным гигантом, когда СБУ и антимонопольный комитет заблокировали их инвестиционный проект по настоятельной просьбе американцев. И более того, готовят судебные иски на 3,5 миллиарда долларов. Поэтому надеяться в данных условиях на политические уступки от Пекина не приходится», - считает ТГ-канал «Черный квартал».Кстати, источники из МИДа уже подтвердили кулуарную пока информацию о том, что Пекину не интересна «Крымская платформа».Максимально, о чем просят украинские дипломаты коммунистический Китай – это поддержать проект Банковой, хотя бы в качестве наблюдателя. Стать третьей, независимой стороной, которая просто наблюдает и присутствует на форуме «Крымской платформы».«Уровень самого высокого представительства КНР в «Крымской платформе» в качестве наблюдателя – это посол. Сейчас именно этот формат обсуждается. Но вполне возможен и негативный ответ, сейчас идут переговоры по линии внешнеполитического ведомства», - рассказали источники из ведомства Кулебы.Пока МИД уговаривает китайцев дипломатическими методами, СБУ пускает в ход свой арсенал. Китайских инвесторов, которые вложили миллиард долларов в украинский завод «Мотор Сич», продолжают знакомить с инвестиционными нянями. На этот раз провели презентацию инвестиционных возможностей Службы безопасности Украины для их партнера — харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Вчера его вызывали на допрос в СБУ. Дело в том, что одна из компаний бизнесмена (МС-4, входит в группу DCH), является миноритарным акционером ПАО «Мотор Сич». А в целом DCH ждет разрешения на концентрацию 25% акций. Ситуация должна разрешиться 31 января: на этот день намечено внеочередное собрание - первое за четыре года. Об этом говорится в совместном заявлении инвесторов «Мотор Сич» - китайской Skyrizon и MC-4 Александра Ярославского. При этом в компаниях заявили, что наблюдательный совет предприятия не созывает собрание вопреки обращениям акционеров. Такие действия они рассматривают как «попытку захвата предприятия». В свою очередь, президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил, что ни он, ни другие акционеры не получали никаких уведомлений от инвесторов о проведении собрания. Глава предприятия, наоборот, обвинил их в попытке рейдерского захвата предприятия.«Запланировано место проведения собрания за пределами предприятия, предложенная повестка дня свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить контроль над заводом», – заявил Богуслаев.В ответ Ярославский и Ко обвинили Богуслаева в том, что он наслал на них СБУ с проверками.«В общем, речь идет о самом громком рейдерском скандале последних лет, «крайними» в котором окажутся китайцы, за деньги которых и работает пока «Мотор Сич». Богуслаев хочет сохранить контроль над предприятием, которому он посвятил почти всю жизнь, а Ярославский гарантировал китайским инвесторам «прорвать блокаду» и начать работу. С него спросят, если он не выполнит обещания. А вот СБУ начала подыгрывать Богуслаеву: чтобы он и далее мог управлять предприятием, которое продал китайским товарищам. Чем бы не закончилась эта история, вряд ли она стимулирует желание КНР поддерживать экономические и политические связи с Украиной, а уж тем более, играть на ее стороне против России в крымском вопросе», - констатирует ТГ-канал «Анонимус».