Китай объяснил запуск лунохода желанием раскрыть тайны космического соседа Земли

В Китае запустили аппарат для исследования обратной стороны Луны. Исследовательская миссия была запущена для изучения "некоторых тайн ближайшего космического соседа планеты Земля", сообщает телеканал CGTN.

Китай может стать первой страной в мире, которая изучит оборотную сторону Луны. В КНР началась миссия для исследования ближайшего космического соседа планеты Земля.

Аппарат "Чанъэ-4" запущен на естественный спутник нашей планеты, сообщает телеканал CGTN.

Ожидается, что посадка лунохода состоится в начале 2019 года.

По информации китайских СМИ, новый аппарат сконструирован лучше своих предшественников: новинка является самым легким аппаратом подобного класса.

Помимо прочего, в новом аппарате усовершенствованы некоторые элементы, поскольку на обратной стороне Луны значительно более сложный рельеф.