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Китай объяснил запуск лунохода желанием раскрыть тайны космического соседа Земли

08 декабря 2018, 04:39  •  102 • В мире
В Китае запустили аппарат для исследования обратной стороны Луны. Исследовательская миссия была запущена для изучения "некоторых тайн ближайшего космического соседа планеты Земля", сообщает телеканал CGTN.
Китай может стать первой страной в мире, которая изучит оборотную сторону Луны. В КНР началась миссия для исследования ближайшего космического соседа планеты Земля.
Аппарат "Чанъэ-4" запущен на естественный спутник нашей планеты, сообщает телеканал CGTN.
Ожидается, что посадка лунохода состоится в начале 2019 года.
По информации китайских СМИ, новый аппарат сконструирован лучше своих предшественников: новинка является самым легким аппаратом подобного класса.
Помимо прочего, в новом аппарате усовершенствованы некоторые элементы, поскольку на обратной стороне Луны значительно более сложный рельеф.

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