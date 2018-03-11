Китай объяснил США, чем война отличается от отстаивания законных интересов

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Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы.

Министр коммерции КНР Чжун Шань, комментируя возможность торгового противостояния с США, напомнил, что любая война приносит всем в мире только несчастья. Таким образом он подчеркнул, Китай не хочет торговой войны с Америкой.

"Любая торговая война принесет несчастье не только Китаю и США, но и остальному миру", - полная цитата министра.

Пекин не будет делать ничего, что могло бы инициировать противостояние с США, добавляет спикер. В то же время отказываться от собственных интересов и законных прав Китай не намерен, подчеркивает Шань.

Слова министра в воскресенье, 11 марта, цитирует Reuters.