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Китай объяснил США, чем война отличается от отстаивания законных интересов
11 марта 2018, 09:09 • 187 • Политика
Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы.
Министр коммерции КНР Чжун Шань, комментируя возможность торгового противостояния с США, напомнил, что любая война приносит всем в мире только несчастья. Таким образом он подчеркнул, Китай не хочет торговой войны с Америкой.
Пекин не будет делать ничего, что могло бы инициировать противостояние с США, добавляет спикер. В то же время отказываться от собственных интересов и законных прав Китай не намерен, подчеркивает Шань.
Слова министра в воскресенье, 11 марта, цитирует Reuters.
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