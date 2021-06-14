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Китай обвинил "большую семёрку" в клевете

14 июня 2021, 13:05  •  89 • Политика
Позиция представителей G7 по ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне показалась Китаю оскорбительной.
Пресс-секретарь китайского посольства в Британии сказал, что коммюнике по итогам встречи содержит искажённые факты по ситуации в Синьцзяне, Гонконге и на Тайване.
Государство выразило протест странам - участницам саммита G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) за "клевету и попытки вмешаться во внутренние дела КНР".
В заявлении посольства сказано, что попытки членов G7 оказать давление на Китай нарушают основные принципы международного права.
В обращении на сайте посольство призывает прекратить клеветать на Китай и не вмешиваться во внутреннюю политику государства.
Также отмечается, что высказывания представителей "большой семёрки" о ситуации в Гонконге, в Синьцзяне и по поводу тайваньского вопроса "свидетельствуют об их недобрых намерениях".
По итогам саммита G7, который проходил в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня, "семёрка" высказалась за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге.

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