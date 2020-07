Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой • 61 • Аналитика © AP Photo / Andrew Harnik Флаги США и Китая. Архивное фото Выборы президента США периодически вызывают приливы оптимизма у тех, кто надеется, что возвращение в Белый дом президента от Демократической партии и наиболее радикальных "ястребов" из администрации Барака Обамы приведет к тому, что США вновь сконцентрируются на борьбе с Россией. По большому счету, мечты такого рода (которые очень приятны для некоторых киевских политиков и аналитиков, а также для российских ксенопатриотов США, которые искренне ненавидят Россию и своих собственных сограждан) сводятся к формуле "Байден вернет благословенный 2014 год", и уже дальше к этой формуле в зависимости от конкретного вкуса и воображения мечтателя добавляются "адские санкции" или даже атака на Крым силами Шестого флота США. Прогнозировать результаты американских выборов — занятие неблагодарное, тем более что очень велика вероятность того, что их результаты не будут определяться на избирательных участках, а будут определяться в рамках силового противостояния по южноамериканскому образцу, но порассуждать о том, какие приоритеты будут у внешней политики Байдена, в том случае, если он станет президентом, действительно стоит. Начнем с очевидного: мнение самого Байдена не имеет значения, ибо он, по большому счету, ходячий политический труп, накачанный лекарствами и пиаром, для того чтобы привлечь максимальное количество голосов американцев, соскучившихся по "нормальности эпохи Обамы" и мечтающих (как и некоторые киевские и российские аналитики) о возвращении в 2014 год. В случае успешного захвата власти демократами страной будет руководить не президент Байден, а эдакое теневое (или не очень теневое) "политбюро" Демократической партии, у которого будет целая серия внутренних проблем и внешних вызовов, с которыми будет не очень легко справиться. Россию Демократическая партия США и особенно представители того сегмента американской элиты, который проиграл выборы 2016 года, будут искренне и самозабвенно ненавидеть и дальше, однако с возвращением Америки в частности и всего мира в целом в условный 2014-й или начало 2016 года возникнут очень серьезные сложности. По-настоящему сложные системы, особенно те, на которые воздействуют сразу несколько независимых акторов, невозможно "щелчком мышки" вернуть в какое-то прежнее состояние, о чем предупреждали еще древние мыслители, отмечавшие невозможность "войти дважды в одну и ту же реку". Если посмотреть на перспективы администрации Байдена глазами самых ярых и наиболее полно информированных сторонников самого Байдена, то есть журналистов партийного издания Демократической партии США The New York Times, то получается, что у новой администрации будет проблема посерьезней, чем конфронтация с Россией. Аналитики газеты очень обстоятельно описывают, насколько сильно ухудшились отношения по линии Вашингтон — Пекин за период президентства Трампа, и констатируют, что американские официальные лица "толкают отношения между США и Китаем к точке невозврата", но при этом подчеркивают, что этому способствует еще и некая "китайская агрессия". Более того: они констатируют, что борьба с Китаем как с противником США, вероятно, станет важным элементом внешней политики администрации Байдена, потому что за жесткую конфронтацию с Пекином сейчас выступает вся американская элита — независимо от партийной принадлежности, а также симпатий или антипатий к Трампу. "Отношения (между США и Китаем. — Прим. ред.) могут не измениться, даже если бывший вице-президент Джозеф Байден победит мистера Трампа в ноябре. Идея ориентации американской политики на конкуренцию с Китаем в последние три с половиной года пользовалась мощной двухпартийной поддержкой. Первоначальное неправильное обращение китайского правительства со вспышкой коронавируса, а также действия (китайских властей. — Прим. ред.) в Гонконге, который широко рассматривается как маяк либеральных ценностей в Китае, стали знаковыми моментами в этом году, способствуя тектоническому сдвигу во взглядах по всему американскому политическому спектру. "Антикитайские ястребы" в президентской администрации ухватились за них, чтобы продвинуть свою точку зрения: что Коммунистическая партия Китая стремится распространить свою идеологию и авторитарное видение во всем мире и что граждане либеральных стран должны осознать опасность и приготовиться к конфликту, который может длиться десятилетиями", утверждают авторы The New York Times. Создается отчетливое ощущение, что американская политическая элита пришла к коллективному выводу: стране очень сильно нужна еще одна холодная война. А значит, конфликт внутри самих США сейчас идет за право командовать страной в рамках этой новой холодной войны. Китай в качестве эдакого "главного врага" объективно подходит лучше, чем Россия, как минимум по трем причинам. Первая: конфликт с Китаем может принести США вполне реальные экономические бонусы — как минимум за счет возвращения в США или хотя бы на территории, дружественные США, промышленности, вывезенной в Китай за прошедшие десятилетия. Вторая: Китай, по крайней мере на данный момент, менее опасен в военном плане, чем Россия, и, с точки зрения вашингтонских ястребов, "душить" его нужно именно сейчас, то есть до того, как он успеет как следует вооружиться. Третья: негативное отношение к Китаю (в отличие от "российского вопроса") вполне объединяет избирателей обеих партий, и это будет важным фактором для президента, которому понадобится "сшить" страну после выборов. Оценка New York Times — не единственный сигнал, указывающий на предстоящее обострение холодной войны между Вашингтоном и Пекином в будущем. Поддерживающий Байдена журнал Newsweek хвалит "своего" кандидата за то, что его масштабный план поддержки американской экономики, хотя и похож на план Трампа, на самом деле лучше, ибо "план "Покупай американское!" от Байдена повторяет план Трампа, но при этом берет на прицел Китай". Эксперты авторитетного (и опять же антитрамповского) журнала Foreign Policy в июле публикуют развернутый материал под заголовком: "В Синьцзяне происходит самый высокотехнологичный геноцид в мире. Соединенные Штаты должны официально признать масштабы злодеяний". Американская машина пропаганды уже завелась, политики примеряют на себя роли "спасителей нации от китайской угрозы", лоббисты и подрядчики Пентагона подсчитывают будущую прибыль. Независимо от того, кто победит на выборах в ноябре, США точно получат холодную (а если не повезет — горячую) войну с Китаем, и никакого возврата в 2014 год не будет. А в отношении России, новой (или старой) президентской администрации придется просто решить, стоит ли США открывать против себя еще один фронт в геополитическом противостоянии. К сожалению, скорее всего, США выберут вариант конфликта против всех, что будет дестабилизировать весь мир в краткосрочной перспективе, но обеспечит в долгосрочной перспективе вполне предсказуемый и неприятный финал для Вашингтона. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





61 Источник Похожие новости Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь" Два секрета в одной могиле. Что с собой забрал Лермонтов? Годы советские. Пирамида инков на даче Молодые, «однако», не соображают. Михаил Леонтьев и новая геронтократия Новости партнеров