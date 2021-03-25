Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
Главная / Политика

Китай обратился к Украине в связи с "Мотор Сич"

25 марта 2021, 13:35  •  246 • Политика
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В Пекине еще рассчитывают, что Киев сможет решить проблему "рационально"
Украина должна соблюдать законные права китайских инвесторов, вложивших деньги в ее предприятия. Об этом заявили в Пекине на фоне сообщений о национализации завода "Мотор Сич" в Харьковской области.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о передаче авиастроительного предприятия "Мотор Сич" в собственность государства, несмотря на то что больше половины его акций принадлежит китайским компаниям.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в четверг, 25 марта, подтвердила, что в Пекине видели это сообщение.
"Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний",
– подчеркнула дипломат, отметив, что урегулировать возникшие вопросы нужно "рациональным образом", передает радио "Спутник".
Ранее СНБО Украины ввел санкции в отношении китайских бизнесменов и компаний, а суд в Киеве арестовал 100% акций "Мотор Сич".
Эксперты, в том числе украинские, опасаются, что этот шаг Киева приведет к катастрофичным последствиям не только для экономики Украины, но и с геополитической точки зрения. Если обиженный Пекин признает Крым российским, это станет сигналом для остальных.
"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и газотурбинные установки. Основным покупателем его продукции была Россия, но после 2014 г. поставки были остановлены. В 2016 г. завод от разорения спасли китайские предприниматели. Однако в 2019 г. Киев отказался признать продажу акций законной. Эксперты связали это с визитом на Украину американской делегации, которая посетила в том числе оборонные предприятия Незалежной.
Ранее Пекин уже послал Киеву "черную метку", направив делегацию в Крым. Упрямство украинских властей будет им дорого стоить, даже если компенсировать ущерб помогут американцы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



246
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
25 марта 2021, 00:45
Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры
25 марта 2021, 06:15
Все теряют интерес к Украине: Политолог назвал две истинных цели "деоккупации и реинтеграции" Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за сан...
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее преду...
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский нар...
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать вс...
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
22 марта 2021, 11:20
В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 01:25
Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.