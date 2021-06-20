Китай обгоняет Россию в космосе. У него есть суверенная космическая станция

Китай отмечает новый успех своей космонавтики – его новенькая орбитальная станция получила первый экипаж. Завидовать пока нечему: китайцы ещё повторяют путь, давно пройдённый русскими. Так же, как и с лунным спутником, и с луноходом. Уверенно и тяжеловесно, на наших фактически технологиях, но – повторяют. Но уже предлагают обитаемую станцию на Луне создавать вместе. Великодушное предложение ученика превзойдённому учителю – ведь на Марсе они нас уже обогнали…

К сожалению, таково уж свойство человеческой породы – всегда тяжело слышать крик "Лыжню!", раздающийся за спиною. Будь то лыжные гонки преследования, научные исследования или уступка бывшим великим вождём племени своего места у костра молодому сильному охотнику.

К сожалению, Россия находится сейчас одновременно во всех трёх ипостасях. Когда-то она была самым могучим "охотником" человечества в космосе и купалась в волнах уважения, преклонения и зависти. В научных сферах она сегодня тоже подобна седовласому академику, чей пожизненный статус никто не оспаривает, но и на чьи работы мало кто и не ссылается, ибо на их основе сделаны более передовые открытия. Наконец, она ещё бежит по космической лыжне, но один соперник уже лучше отстрелялся своими космическими станциями и телескопами по мишеням дальних планет и галактик, а другой властно требует уступить лыжню, наступая на пятки.

К сожалению, новые известия из сферы космонавтики не внушают оптимизма. На Марсе уже летают вертолёты. Пока беспилотные. По Луне ездят луноходы. Оно, конечно, по совести, лишь повторение того, что наш старый охотник творил там ещё полвека назад… но уже все десять последних лет он собирается отправить туда аппарат, какие раньше посылал по нескольку раз в год, и всё откладывает и откладывает. Чужие космонавты только что населили – не его, но у него скопированную – космическую станцию на орбите. Он, правда, тоже на орбите присутствует… но только в качестве квартиранта в коммуналке, а своего дома у него нет, хотя он первым построил его ещё семь десятилетий назад…

Акела промахнулся?

Повод для подобных вздохов законен. Только что китайские космонавты начали обживать собственную космическую станцию, начав сборку и подключение оборудования, доставленного туда грузовыми кораблями. И просто представим себе, что мы не слышали об МКС. И сразу увидим: китайская космонавтика самостоятельно освоила привычные для нас, но по факту фундаментальные для дальнейшего развития технологии: запуска массивной полезной нагрузки тяжёлыми носителями, автоматических беспилотных операций, обеспечения долговременного пребывания людей на орбите, в космосе, в невесомости. И вытекающие отсюда технологии. И технологии, исходящие из этих технологий.

То есть это означает, что с теми или иными поправками относительно русского опыта китайцы полностью овладели всем кругом знаний и умений, необходимых для освоения космоса. Это при том, что даже, казалось бы, наши успешные конкуренты американцы эти знания и умения сами не освоили, а получили от нас. Пусть они и освоили технологии посадки людей на Луну – спорить не будем ни с отрицателями этого события, ни с теми, кто с этим согласен. Но факт, что они этими технологиями ни с кем не поделились. И, что главное, сами их до сих пор повторить не могут.

Следующая мысль и вовсе проста: у китайцев своя космическая станция есть, а ни у кого больше её нет. Пусть она меньше русского "Мира" и не идёт со своими тремя модулями ни в какое сравнение с МКС, – но у них она есть. А даже у американцев её нет. Они оплатили свою часть общей квартиры – но не они вывели её на орбиту. Они платят большую долю денег за её эксплуатацию – но они не только в ней не командуют, но даже в туалет просятся у соседей. Со своей стороны, русские отдали американцам всё за право жить на оплаченной ими площади – технологии запуска, способы сохранить здоровье, собственный модуль, на коем вся МКС и была надстроена. Но опасаются при этом даже поведать результаты расследования, как американская космонавтка просверлила им дырку в корабле, чтобы поскорее попасть в туалет на Земле…

И главное – ничего впереди. Разговоры о собственной, наконец, станции после 2025 года – пока не более чем разговоры. Много лет вымучиваемый блок не факт, что будет запущен и в этом году, а если и будет – прилепится к уже обречённой МКС. И если не засекречено что-то прорывное, то даже то, что разрабатывается в качестве потенциальной собственной орбитальной станции, можно смело отдать китайцам – никто всё равно не отличит эти изделия одного вчерашнего поколения.

Но на самом деле всё ещё хуже. Китайцам орбитальная станция нужна. Им ещё нужно на себе проверить все те технологии длительного пребывания в невесомости, что они получили от нас. Они такие, они могут это запланировать ради дела – ради отработки полёта людей на Марс. А нам-то сейчас зачем нужна своя станция? Мы на Луну-то простую платформу с шестью приборами десять лет запустить не можем, не то что полёт к Марсу тренировать…

Кстати, о Луне

По большому счёту, тех, кто всё отодвигает и отодвигает вправо дату запуска (оговоримся ради справедливости – первая дата запуска назначалась не на десять лет назад, а лишь на семь, на 2014 год), этих несчастных, переходящих уже в разряд пресловутых "Лун-25 и далее", можно понять. Деньги большие, а результат, мягко говоря, на копеечку.

Вот, скажем, "Луна-25" должна мягко сесть на поверхность спутника и провести бурение в районе Южного полюса на предмет поиска там водяного льда. И если он там окажется, это будет славным подспорьем для будущей обитаемой лунной базы. Не будем задаваться даже чисто экономическими и техническими вопросами: сколько его там, на сколько его хватит при таком-то потреблении, как его добывать, нет ли в нём биологической и прочей опасности, как этот лёд – и будущая вода – выглядят в смысле радиации после миллиардолетней обработки солнечными вспышками и галактическими лучами. Просто поинтересуемся: а зачем людям база на Луне? Что на ней исследовать? Лунную пыль? Солнечные лучи? Свет далёких галактик?

Тоже ничего, конечно: фундаментальные знания – та атмосфера, в которой рождаются и живут знания прикладные, а затем и технологические. Но, во-первых, подобные исследования (за исключением давно исследованной лунной пыли) прекрасно ведутся и с земной орбиты, к тому же на порядок дешевле. А во-вторых, может ли замахиваться на лунную обсерваторию страна, кое-как тянущая эксплуатацию всего одного орбитального телескопа?

Но вот тут как раз и объявлено на днях о блестящем, на первый взгляд, выходе. Он носит имя Китай. Китайцам это всё ещё интересно, и в отличие от нас у них есть много лишних денег эти интересы оплачивать. Потому на международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге был заявлен ни больше и ни меньше как "российско-китайский лунный альянс". Целью его должно стать строительство Международной лунной станции. Оно должно начаться уже в 2026 году (люди с памятью объёмнее, чем у рыбки гуппи, сразу смекают, что на эту же дату намечены траты на строительство собственной орбитальной станции) и закончиться в 2035-м. (Десяток лет назад на то десятилетие обещали человека доставить на Марс).

Нет, дорожная карта строительства расписана замечательно. На первом этапе, с 2026 по 2030 год, "с Луны будет доставлен и изучен грунт, а также будут проверены технологии командного центра". Лунный грунт в Институте геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) хранится с 1970 года. Что такое технологии командного центра при живых ЦУПах – тайна тайн. На втором этапе с 2031 по 2035 год на орбите Луны и на её поверхности "будут развёрнуты системы, связанные с обеспечением станции энергетикой и связью". На третьем этапе на станции должны начать работать люди.

Вновь не ставим научные вопросы, тем более что мы их уже поставили. Примечательно тут другое – кажется, русская космонавтика нашли себе нового спонсора. С которым, как прежде с Америкой, будет щедро делиться технологиями, но за это будет хоть как-то летать на его деньги.

Это значит, что у нас "Луна-25" полетит, кажется, одна. Может быть, в этом году. А китайская "Чанъэ́-6" с той же программой осуществить посадку в районе Южного полюса Луны, отобрать образцы грунта и доставить их на Землю – в 2024 году. В том же 2024 году планируется запуск – на роль орбитального аппарата – "Луны-26". Уже вместе с китайским "Чанъэ-7". Далее "Луна-27" полетит в связке с "Чанъэ-8".

Нет, никаких разговоров! – китайцы сделают своё дело и без нас. Два года назад их станция "Чанъэ-4" посадила целый луноход, да к тому же на обратную сторону Луны. В конце прошлого "Чанъэ-5" взял образцы лунного грунта и доставил их на Землю. Работа в связке с нами нужна больше не им, а нам. И раз уникальными технологиями они с нами поделиться явно не могут, нам эта связка нужна ради их денег. Может, хоть благодаря этому академик Лев Зелёный увидит старт столь долго чаемых им экспедиций.

Но вот только специалисты по Китаю в один голос утверждают, что китайцы – очень трудные партнёры. В смысле именно денег. Они почему-то убеждены, что раз они что-то оплачивают, то должны и командовать. И определять цели. И получать результаты.

В общем, схема нормального бизнеса: "Я инвестор, ты – наёмный работник". Только инвестор он – не биржевой, а целевой. Потому сам управляет тем, как работают его деньги. А ты – наёмный работник. Раз эти деньги берёшь.