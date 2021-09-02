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Китай неожиданно отреагировал на претензии Японии к России по Курилам - СМИ

02 сентября 2021, 22:05  •  106 • Политика
Фото: Russian Emergencies Ministry / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Пекине призывают Токио уважать итоги Второй мировой войны
Пекин довольно неожиданно повел себя в вопросе принадлежности Курильских островов после очередного витка претензий к Москве со стороны Токио. Дело движется к тому, что ранее нейтральная Поднебесная открыто встанет на сторону России. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В публикации отмечается, что многолетний спор между Москвой и Токио за Курилы, которые Япония потеряла по итогам Второй мировой войны, в нынешнем году набрал новые обороты – Страна восходящего солнца активизировалась на международной арене со своими территориальными претензиями.
Издание напоминает, что Курильские острова имеют уникальное географическое положение, воды региона изобилуют рыбой, также они служат естественной защитой для дальневосточных портов России. Поэтому не удивительно, что Москва вообще не рассматривает возможности "передачи" островов Японии, с чем, понятное дело, та не согласна и всячески пытается оказывать давление на РФ то из-за военных учений, то после поездок российского руководства в регион. На этом фоне совершенно неожиданно высказался Пекин.
Журналисты подчеркивают, что власти Китая традиционно сохраняют нейтралитет в вопросах территориальных споров третьих сторон, но теперь решились на весьма неординарный шаг. Так представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь заявил, что судьба Курил касается лишь двух стран – России и Японии. Вместе с тем, Поднебесная призывает стороны уважать итоги Второй мировой войны.
"Слова китайского дипломата означают, что КНР стал на сторону России в споре за Курильские острова", – делают вывод авторы публикации.
Они указали Японии, что она потерпела сокрушительное поражение в войне, результаты которой официально задокументированы. В Sohu полагают, что недавняя реакция Пекина на российско-японский спор стала большой неожиданностью для Токио, который не ожидал от Пекина такой публичной поддержки Москвы в столь деликатном вопросе. В сложившейся ситуации Японии будет сложно продолжать свои нападки на РФ, поскольку теперь на ее стороне начал играть такой могущественный союзник как Китай, говорится в переводе "ПолитРоссии".
Ранее в августе завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс в журнале The National Interest выразил мнение, что Третья мировая война может начаться из-за якобы территориальных претензий Москвы и Пекина к Токио. А японцев вынуждены будут поддержать в противостоянии Вашингтон и коллективный НАТО.

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