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Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
27 марта 2021, 18:45 • 230 • Политика
Китай не стерпел санкционного давления Запада и разразился ответными ударами. Досталось Канаде и США. Ранее под ограничения со стороны Пекина также попали Великобритания и Евросоюз.
МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении США и Канады. Они стали ответом на ограничения против Пекина, принятые ранее рядом западных стран.
Так, власти ЕС добавили в "чёрный" список четырёх граждан КНР. Их обвинили в дискриминации уйгуров-мусульман в Синьцзяне. В связи с этим меры в против Пекина затем также ввели Вашингтон, Лондон и Оттава.
После этого китайское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное обращение, в котором потребовало от Запада исправить ошибки и остановить вмешательство в дела КНР.
В данном письме министерства также сообщается о принятии ограничений в адрес Канады и Соединённых Штатов. Ранее под санкции Пекина уже попали Великобритания и Евросоюз.
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