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Китай не обогнал: Россия по-прежнему занимает второе место по экспорту оружия, сообщает ЦАМТО

28 января 2020, 12:54  •  78 • Политика
Россия сохранила второе место по экспорту вооружений. В ЦАМТО опровергли информацию о том, что Китай опередил Россию, заняв вторую строчку рейтинга.
В 2019 году мировой рынок вооружений вырос на 92 миллиарда долларов. При этом Россия сохранила второе место по объёмам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4% от общемировых поставок, сообщает российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Таким образом, в ЦАМТО опровергли информацию о том, что Китай якобы потеснил Россию в этой сфере, выйдя на второе место после США. Противоречивые сведения появились в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
В ЦАМТО отмечают, что лидером по экспорту вооружений действительно являются США. В 2019 году Штаты продали оружие на 38,775 миллиарда долларов, или 42,12% от общемирового объёма экспорта вооружений. Вторую строчку занимает Россия. А замыкает тройку лидеров Франция. За ней идут Германия и Великобритания.
Китай занимает лишь 6-ю строчку в рейтинге мировых поставщиков оружия за период 2016-2019 годов. Украина в этом списке находится на 18-м месте.

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