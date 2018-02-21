Китай не капитулирует в торговой войне, а вот США придётся выживать • 206 • Аналитика Что-то страшное грядёт! Эксперты с Уолл-Стрит ждут столкновения США с КНР. Тарифы, пошлины, а затем масштабная торговая война. Об этом пишут американские специалисты по финансовым и прочим штормам, а уж они-то толк в подобных вещах знают. Самый интересный их вывод состоит в том, что Пекин перед Вашингтоном не капитулирует.



«Уолл-Стрит джорнэл» поведал миру о грядущем столкновении США и Китая. Нет, речь не идёт об обмене ядерными ударами, битве за китайские намытые острова или какой-нибудь операции американских авианосцев. Речь вообще не идёт о традиционной войне с применением какого-либо оружия. На Уолл-Стрит прописаны специалисты по деньгам и акциям, а не по кораблям, самолётам и бомбам.



И вместе с тем результат финансовой войны между США и КНР будет очень похож на результат третьей мировой войны.





Планы и действия мистера Трампа таковы, что итогом их станет кошмар торговой войны с Китаем. После такой войны рухнет система мировой торговли. Развалится, будто карточный домик. И в первую очередь поражение США и отказ Китая от «капитуляции» ударят по американским компаниям и их работникам. У США нет сегодня ресурсов для выживания после китайского ответа, нет и ресурсов для продолжения затяжных действий, которые понадобятся в ходе торговой войны. Короче говоря, Трамп не в силах принудить Си Цзиньпина к капитуляции, а тот не собирается отступать.



Недавно в «The Wall Street Journal» вышла статья о грядущей «битве титанов» между США и Китаем. Издание напоминает, что в последний раз Вашингтон «отправился на торговую войну» при Рональде Рейгане. Соперником был не Китай: в те годы США «воевали» с Японией.



Но сегодня, считает издание, Белый дом готовит к бою «те же самые большие пушки». Торговая война будет вызвана применением сочетаний тарифов и квот, направленных «главным образом на китайский импорт». Импорт этот включает в себя громадный ассортимент продукции: от стали до солнечных панелей и стиральных машин.



Рекордный китайский профицит в торговле с США, официально озвученный в январе 2018 года, является «потенциальным катализатором» для «военных действий». Если торговая война и вправду начнётся, то она не будет походить на «битвы, которые бушевали в 1980-х годах» (издание напоминает, что в те годы США душили поставки японских полупроводников, автомобилей, телевизоров).



На сей раз силы противников более или менее совпадают: Америка никогда прежде не сталкивалась со столь мощным противником, как Китай, если иметь в виду экономические объёмы деятельности, промышленные возможности, а также глобальные амбиции.



Кроме того, Япония — всё-таки союзница США, а вот Китай всё чаще становится откровенным конкурентом, и о политическом единогласии двух держав говорить не приходится.



Мрачные прогнозы торговой войны между США и КНР содержатся и в материале сайта «Business Recorder».



«Американо-китайская торговая война?» — спрашивает автор этого издания и тут же даёт ответ со ссылками на ряд экспертов.



Ряд специалистов по торговле в США, указывает «Business Recorder», считает, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США может привести к торговой войне между двумя странами. Последствия этой торговой войны выйдут далеко за пределы границ двух государств: их ощутит весь мир. Да что говорить: такая торговая война могла бы «на самом деле разрушить всю глобальную торговую архитектуру».



По данным китайского правительства, в 2017 году экспорт из Китая в Соединённые Штаты вырос на 15%, что и способствовало изменению торгового баланса.



В грядущей войне пострадают и американские «друзья», и американские «союзники». Азиатская цепочка поставок затронет всех, прямо или косвенно.



Китай по-прежнему в значительной степени остаётся конечной точкой сборки продукции, производимой из высокотехнологичных компонентов, поставляемых из Японии, Южной Кореи и с Тайваня.



Томми Се, экономист сингапурского банка OCBC, и Дэниэл Шейн из CNN Money, говорят в один голос, что «рекордное положительное сальдо» торгового баланса, скорее всего, приведёт «к большим торговым спорам» между Китаем и Соединёнными Штатами. Наёмники для блага России. Часть 1



По словам Шейна, Китай в прошлом году выиграл от увеличения темпов роста глобальной экономики: общий экспорт страны увеличился на 11%, согласно официальным данным китайского правительства.



И, что самое интересное, этому увеличению в значительной степени поспособствовал американский спрос.



По словам экспертов, мистер Трамп имеет возможность обложить специальными тарифами «целый ряд китайских товаров». Но если он это сделает, то спровоцирует китайский ответ. Более того, если экономика Китая замедлится в этом году, как уже прогнозируют некоторые эксперты, это может породить дефицит в торговле.



Важно и ещё кое-что. Инвесторы обеспокоены тем, что КНР — крупнейший иностранный кредитор Америки. У Китая «в кармане» огромный кусок государственного долга США! По данным Минфина США, это 1,2 триллиона долларов. Забавно, что независимые эксперты оценивают объём китайской части американского долга ещё выше. «Содержание» Китаем американской экономики объясняется во многом крупным торговым оборотом.



Огромные закупки США китайской продукции дают Китаю доллары, которые затем «находят свой путь» в Центральный банк Китая, а тот, в свою очередь, тратит их на приобретение бумаг государственного долга США. И теперь инвесторы опасаются, что, если Китай будет приобретать меньше американских казначейских бумаг, правительству США придётся искать «альтернативных покупателей». Возможно, придётся увеличить и процентные ставки, которые американское правительство платит держателям бумаг. Итог: стоимость обслуживания государственного долга США повысится. А ведь этот долг, указывает издание, и без того оценивается более чем в 20 триллионов долларов! Увеличившиеся издержки на содержание долгов приведут к разрушительным последствиям в самих США.



Однако Трамп явно нацелился на торговую войну. По прогнозам аналитиков, «более жёсткие меры против Китая» будут приняты уже в ближайшие месяцы. Эти меры и приведут впоследствии к торговой войне. Жечужины из навозной кучи



Как полагает Джетро Маллен из CNN Money, в 2018 году «всё будет плохо». Это потому, что терпение Трампа заканчивается. Трамп сердит на Пекин: скоро его торговые советники (или он сам) объявят результаты некоторых крупных расследований, в том числе по вопросам демпинга стали и кражи интеллектуальной собственности. В целом это называется недобросовестной китайской торговой практикой. Жёсткая позиция Белого дома может привести к повышению тарифов на китайские товары. Вдобавок Китай уже официально, в недавно обнародованной Трампом стратегии, объявлен соперником США наряду с Россией. Китай и Россия, сказано в документе, «пытаются подорвать американскую безопасность и процветание».



По словам мистера Маллена, Пекин уже уловил «конфронтационные сигналы» из Вашингтона. Китайское правительство нервничает и предсказывает «реальное начало турбулентности в китайско-американских торговых отношениях».



Подытожим. Мнения самых разных экспертов легко свести к одному, самому важному: гораздо легче влезть в торговую войну, чем из неё вылезти. Сейчас не те времена, что были при Рейгане. Многие американские производства в погоне за дешёвой рабочей силой с тех пор переехали в Китай. Все знают, где собираются те же айфоны. Ударяя по Китаю пошлинами и тарифами, Трамп той самой палкой о двух концах ударит и по тем американским компаниям, которые без Китая не мыслят своего существования.



В прошлом году в «South China Morning Post» появился список «ответных мер», которыми Поднебесная накажет политического дельца из Белого дома. Напомним вкратце, о чём там шла речь.



Тяжкий удар придётся вынести компании «Boeing». Китай — самый большой авиарынок в мире. Государственные перевозчики Китая обычно всегда делали крупные заказы самолётов либо у американского, либо у европейского производителя («Airbus»). И на сегодня только у «Боинга» 150 тысяч рабочих мест в США зависят от китайских авиалиний!



«Apple» с её пресловутыми айфонами. В Большом Китае (материк, Гонконг и Тайвань) «Эппл» имеет 25,3% от операционного дохода (2016 г.). Торговая война накажет и эту компанию.



«General Motors», «Ford» и «Chrysler». Три крупнейших автопроизводителя Америки больше десяти лет вкладывают значительные средства в Китае в сборку автомобилей, проектные центры, персонал и обширные сети продаж. Ежегодно в Китае продаётся более 20 миллионов автомобилей.



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Магазины «Wal-Mart». Их аудитория в Китае растёт каждый год почти на 10 процентов! В провинции Гуандун «Wal-Mart» планирует открыть 40 новых магазинов за пять лет. Но при торговой войне эти планы пойдут коту под хвост.



«Starbucks». Крупнейший поставщик кофе в мире хочет удвоить количество магазинов в КНР в течение следующих пяти лет. При тарифных мерах китайцы в ответ накажут «Starbucks».



Пострадают даже голливудские киностудии, которые мечтают расширить квоты на прокат фильмов в КНР.



В итоге американский бизнес, чьим представителем, в сущности, является сам Трамп, проклянёт Трампа!



Словом, мистер Трамп, который пытается помочь родной Америке снова стать великой, приведёт американцев в то место, которые бизнесмены с Уолл-Стрит вежливо именуют «выживанием».



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru «Уолл-Стрит джорнэл» поведал миру о грядущем столкновении США и Китая. Нет, речь не идёт об обмене ядерными ударами, битве за китайские намытые острова или какой-нибудь операции американских авианосцев. Речь вообще не идёт о традиционной войне с применением какого-либо оружия. На Уолл-Стрит прописаны специалисты по деньгам и акциям, а не по кораблям, самолётам и бомбам.И вместе с тем результат финансовой войны между США и КНР будет очень похож на результат третьей мировой войны.Планы и действия мистера Трампа таковы, что итогом их станет кошмар торговой войны с Китаем. После такой войны рухнет система мировой торговли. Развалится, будто карточный домик. И в первую очередь поражение США и отказ Китая от «капитуляции» ударят по американским компаниям и их работникам. У США нет сегодня ресурсов для выживания после китайского ответа, нет и ресурсов для продолжения затяжных действий, которые понадобятся в ходе торговой войны. Короче говоря, Трамп не в силах принудить Си Цзиньпина к капитуляции, а тот не собирается отступать.Недавно в «The Wall Street Journal» вышла статья о грядущей «битве титанов» между США и Китаем. Издание напоминает, что в последний раз Вашингтон «отправился на торговую войну» при Рональде Рейгане. Соперником был не Китай: в те годы США «воевали» с Японией.Но сегодня, считает издание, Белый дом готовит к бою «те же самые большие пушки». Торговая война будет вызвана применением сочетаний тарифов и квот, направленных «главным образом на китайский импорт». Импорт этот включает в себя громадный ассортимент продукции: от стали до солнечных панелей и стиральных машин.Рекордный китайский профицит в торговле с США, официально озвученный в январе 2018 года, является «потенциальным катализатором» для «военных действий». Если торговая война и вправду начнётся, то она не будет походить на «битвы, которые бушевали в 1980-х годах» (издание напоминает, что в те годы США душили поставки японских полупроводников, автомобилей, телевизоров).На сей раз силы противников более или менее совпадают: Америка никогда прежде не сталкивалась со столь мощным противником, как Китай, если иметь в виду экономические объёмы деятельности, промышленные возможности, а также глобальные амбиции.Кроме того, Япония — всё-таки союзница США, а вот Китай всё чаще становится откровенным конкурентом, и о политическом единогласии двух держав говорить не приходится.Мрачные прогнозы торговой войны между США и КНР содержатся и в материале сайта «Business Recorder».«Американо-китайская торговая война?» — спрашивает автор этого издания и тут же даёт ответ со ссылками на ряд экспертов.Ряд специалистов по торговле в США, указывает «Business Recorder», считает, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США может привести к торговой войне между двумя странами. Последствия этой торговой войны выйдут далеко за пределы границ двух государств: их ощутит весь мир. Да что говорить: такая торговая война могла бы «на самом деле разрушить всю глобальную торговую архитектуру».По данным китайского правительства, в 2017 году экспорт из Китая в Соединённые Штаты вырос на 15%, что и способствовало изменению торгового баланса.В грядущей войне пострадают и американские «друзья», и американские «союзники». Азиатская цепочка поставок затронет всех, прямо или косвенно.Китай по-прежнему в значительной степени остаётся конечной точкой сборки продукции, производимой из высокотехнологичных компонентов, поставляемых из Японии, Южной Кореи и с Тайваня.Томми Се, экономист сингапурского банка OCBC, и Дэниэл Шейн из CNN Money, говорят в один голос, что «рекордное положительное сальдо» торгового баланса, скорее всего, приведёт «к большим торговым спорам» между Китаем и Соединёнными Штатами.По словам Шейна, Китай в прошлом году выиграл от увеличения темпов роста глобальной экономики: общий экспорт страны увеличился на 11%, согласно официальным данным китайского правительства.И, что самое интересное, этому увеличению в значительной степени поспособствовал американский спрос.По словам экспертов, мистер Трамп имеет возможность обложить специальными тарифами «целый ряд китайских товаров». Но если он это сделает, то спровоцирует китайский ответ. Более того, если экономика Китая замедлится в этом году, как уже прогнозируют некоторые эксперты, это может породить дефицит в торговле.Важно и ещё кое-что. Инвесторы обеспокоены тем, что КНР — крупнейший иностранный кредитор Америки. У Китая «в кармане» огромный кусок государственного долга США! По данным Минфина США, это 1,2 триллиона долларов. Забавно, что независимые эксперты оценивают объём китайской части американского долга ещё выше. «Содержание» Китаем американской экономики объясняется во многом крупным торговым оборотом.Огромные закупки США китайской продукции дают Китаю доллары, которые затем «находят свой путь» в Центральный банк Китая, а тот, в свою очередь, тратит их на приобретение бумаг государственного долга США. И теперь инвесторы опасаются, что, если Китай будет приобретать меньше американских казначейских бумаг, правительству США придётся искать «альтернативных покупателей». Возможно, придётся увеличить и процентные ставки, которые американское правительство платит держателям бумаг. Итог: стоимость обслуживания государственного долга США повысится. А ведь этот долг, указывает издание, и без того оценивается более чем в 20 триллионов долларов! Увеличившиеся издержки на содержание долгов приведут к разрушительным последствиям в самих США.Однако Трамп явно нацелился на торговую войну. По прогнозам аналитиков, «более жёсткие меры против Китая» будут приняты уже в ближайшие месяцы. Эти меры и приведут впоследствии к торговой войне.Как полагает Джетро Маллен из CNN Money, в 2018 году «всё будет плохо». Это потому, что терпение Трампа заканчивается. Трамп сердит на Пекин: скоро его торговые советники (или он сам) объявят результаты некоторых крупных расследований, в том числе по вопросам демпинга стали и кражи интеллектуальной собственности. В целом это называется недобросовестной китайской торговой практикой. Жёсткая позиция Белого дома может привести к повышению тарифов на китайские товары. Вдобавок Китай уже официально, в недавно обнародованной Трампом стратегии, объявлен соперником США наряду с Россией. Китай и Россия, сказано в документе, «пытаются подорвать американскую безопасность и процветание».По словам мистера Маллена, Пекин уже уловил «конфронтационные сигналы» из Вашингтона. Китайское правительство нервничает и предсказывает «реальное начало турбулентности в китайско-американских торговых отношениях».Подытожим. Мнения самых разных экспертов легко свести к одному, самому важному: гораздо легче влезть в торговую войну, чем из неё вылезти. Сейчас не те времена, что были при Рейгане. Многие американские производства в погоне за дешёвой рабочей силой с тех пор переехали в Китай. Все знают, где собираются те же айфоны. Ударяя по Китаю пошлинами и тарифами, Трамп той самой палкой о двух концах ударит и по тем американским компаниям, которые без Китая не мыслят своего существования.В прошлом году в «South China Morning Post» появился список «ответных мер», которыми Поднебесная накажет политического дельца из Белого дома. Напомним вкратце, о чём там шла речь.Тяжкий удар придётся вынести компании «Boeing». Китай — самый большой авиарынок в мире. Государственные перевозчики Китая обычно всегда делали крупные заказы самолётов либо у американского, либо у европейского производителя («Airbus»). И на сегодня только у «Боинга» 150 тысяч рабочих мест в США зависят от китайских авиалиний!«Apple» с её пресловутыми айфонами. В Большом Китае (материк, Гонконг и Тайвань) «Эппл» имеет 25,3% от операционного дохода (2016 г.). Торговая война накажет и эту компанию.«General Motors», «Ford» и «Chrysler». Три крупнейших автопроизводителя Америки больше десяти лет вкладывают значительные средства в Китае в сборку автомобилей, проектные центры, персонал и обширные сети продаж. Ежегодно в Китае продаётся более 20 миллионов автомобилей.Магазины «Wal-Mart». Их аудитория в Китае растёт каждый год почти на 10 процентов! В провинции Гуандун «Wal-Mart» планирует открыть 40 новых магазинов за пять лет. Но при торговой войне эти планы пойдут коту под хвост.«Starbucks». Крупнейший поставщик кофе в мире хочет удвоить количество магазинов в КНР в течение следующих пяти лет. При тарифных мерах китайцы в ответ накажут «Starbucks».Пострадают даже голливудские киностудии, которые мечтают расширить квоты на прокат фильмов в КНР.В итоге американский бизнес, чьим представителем, в сущности, является сам Трамп, проклянёт Трампа!Словом, мистер Трамп, который пытается помочь родной Америке снова стать великой, приведёт американцев в то место, которые бизнесмены с Уолл-Стрит вежливо именуют «выживанием». Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 206 Источник Похожие новости Китай не капитулирует в торговой войне, а вот США придётся выживать Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой Жечужины из навозной кучи

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