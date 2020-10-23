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Китай назвал условие для участия в переговорах по ракетам
23 октября 2020, 18:55 • 50 • Политика
В Поднебесной хотят расширенного состава диалога по ядерной проблематике
Пекин готов обсуждать ядерное разоружение в рамках конференций пяти ядерных держав. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Я бы хотел прояснить, что Китай отказывается участвовать в трехсторонних переговорах, а не в международной деятельности по ядерному вооружению. В рамках конференции по разоружению пяти ядерных держав Китай готов обменяться мнениями с каждой из сторон по поводу стратегической безопасности и ядерного разоружения", – цитирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" дипломата из Поднебесной.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в рамках заседания клуба "Валдай" сказал, что Москва совсем не против подключения Пекина и других ядерных держав к переговорному процессу о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). При этом он отметил, что Вашингтон должен самостоятельно вести диалог с китайским правительством на сей счет, а не перекладывать это на РФ.
Путин подчеркнул, что Россия и не возражает против участия в переговорах КНР, и не является никаким для этого препятствием, пишет РИА "Новости".
В так называемый ядерный клуб входят пять государств – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
Вашингтон в последние годы предъявляет две претензии к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Первая из них – это недовольство Москвой, которая якобы его нарушает. Согласно второй – документ, как считают американцы, уже устарел, поскольку в нем нет КНР.
Срок действия договора заканчивается в феврале грядущего года.
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