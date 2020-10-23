Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Китай назвал условие для участия в переговорах по ракетам

23 октября 2020, 18:55  •  50 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Поднебесной хотят расширенного состава диалога по ядерной проблематике
Пекин готов обсуждать ядерное разоружение в рамках конференций пяти ядерных держав. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Я бы хотел прояснить, что Китай отказывается участвовать в трехсторонних переговорах, а не в международной деятельности по ядерному вооружению. В рамках конференции по разоружению пяти ядерных держав Китай готов обменяться мнениями с каждой из сторон по поводу стратегической безопасности и ядерного разоружения", – цитирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" дипломата из Поднебесной.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в рамках заседания клуба "Валдай" сказал, что Москва совсем не против подключения Пекина и других ядерных держав к переговорному процессу о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). При этом он отметил, что Вашингтон должен самостоятельно вести диалог с китайским правительством на сей счет, а не перекладывать это на РФ.
Путин подчеркнул, что Россия и не возражает против участия в переговорах КНР, и не является никаким для этого препятствием, пишет РИА "Новости".
В так называемый ядерный клуб входят пять государств – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
Вашингтон в последние годы предъявляет две претензии к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Первая из них – это недовольство Москвой, которая якобы его нарушает. Согласно второй – документ, как считают американцы, уже устарел, поскольку в нем нет КНР.
Срок действия договора заканчивается в феврале грядущего года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 15:15
Иностранцы "решили" судьбу Крыма: "Пусть татары правят своей землёй"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский актер
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
16 октября 2020, 21:50
После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.