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Китай найдет свой Huawei у США после поставок оружия Тайваню

12 июля 2019, 16:09  •  70 • Политика
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню. Если говорить образно, Пекин найдет у США свой Huawei.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна вполне может ввести сакнци против американских компаний, принимавших участие в поставках оружия Тайваню. Фактически, Китай прямо говорит: ничто не мешает и в США найти свой Huawei.
"Ради обеспечения государственных интересов, Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - так звучит полная цитата в заявлении МИД Китая.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил, что компаниям США придется получать лицензию для продажи своей продукции Huawei. Такое решение было сделано после провала торговых переговоров США и Китая.
Новость дополняется.

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