Китай найдет свой Huawei у США после поставок оружия Тайваню

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна вполне может ввести сакнци против американских компаний, принимавших участие в поставках оружия Тайваню. Фактически, Китай прямо говорит: ничто не мешает и в США найти свой Huawei.

"Ради обеспечения государственных интересов, Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - так звучит полная цитата в заявлении МИД Китая.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил, что компаниям США придется получать лицензию для продажи своей продукции Huawei. Такое решение было сделано после провала торговых переговоров США и Китая.

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