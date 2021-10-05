Китай нанес новый удар по демократиям • 450 • Аналитика © AP Photo / Vincent Yu Если кто-то сомневался, что Китай систематически подрывает западную демократию во всем ее нынешнем блеске, то вот вам пример означенного подрыва. А именно — абсолютно антидемократическое выступление главы китайского государства на тему бережного выращивания профессиональных талантов. Выступал он — что усугубляет ситуацию — на специальном всекитайском совещании (с участием множества членов Политбюро) по работе с талантами. То есть перед нами не какое-то случайное высказывание, а система, продуманная и имеющая шанс развиваться и дальше. Хуже того, прямо и нескрываемо этот человек заявляет, что тут не какое-то внутреннее дело страны: Китай хочет стать крупнейшим глобальным центром для профессиональных талантов и новаторов. И сразу посмотрим, как председатель Си предлагает с яркими и умными людьми обращаться. Тут есть такие подрывные идеи, как: — сделать человеческие ресурсы приоритетом в развитии страны,

сделать человеческие ресурсы приоритетом в развитии страны, — продвигать системное взращивание людей с талантами,

продвигать системное взращивание людей с талантами, — собирать лучшие умы и полностью использовать их экспертные знания,

собирать лучшие умы и полностью использовать их экспертные знания, — создавать благоприятную среду, в которой талантливые люди легко выявляются, высоко ценятся и уважаются, поэтому полностью задействуют свои способности,

создавать благоприятную среду, в которой талантливые люди легко выявляются, высоко ценятся и уважаются, поэтому полностью задействуют свои способности, — продвигать "дух науки". Ну и еще несколько подобных пунктов, в основном о том, что это задача крайней важности. Да и как ей таковой не быть, если в том же выступлении говорится, что в ближайшем будущем (даты тоже обозначаются) Китай должен стать магнитом для лучших умов в мире, работающих в ключевых областях каких угодно инноваций. Тут добавим, что КНР уже давно таким стала, но сейчас-то речь идет о том, чтобы закрепить за страной мировое технологическое первенство, желательно навсегда. Денег на это будет выделяться еще больше, но люди важнее денег. Вот такая инициатива. Понятно, что речь идет о науках технических, но посмотрите еще раз на хорошие идеи о том, как с яркими и умными людьми надо обращаться — в глобальном масштабе. Почему не отнести такие идеи и к нетехническим гениям? Понятно, что концентрироваться они будут вокруг университетов и штаб-квартир всяких корпораций (что уже давно и происходит). Но председатель Си говорит о чем-то большем, чем хорошие зарплаты и интересные задачи. О том, что, если хотите от таких людей полной отдачи, их нужно ценить и уважать. То есть, добавим, с пониманием относиться к их странностям, особенно если речь о публике со всего мира. И, значит, сделать так, чтобы и они хорошо относились к местным странностям. Можно даже представить, что Пекин предпримет тут очередной эксперимент по созданию особой экономической зоны (с таких начиналось "китайское чудо", и суть дела была в том, что там работали другие законы и правила, чем во всем тогда еще довольно-таки коммунистическом государстве). Для зоны этой даже можно найти необитаемый тропический остров, где гениям будет позволено все, в том числе стоять под стрелой и переходить улицу на красный свет. Между их домиками, через пруды, можно построить подвесные мосты (сами и изобретут), по которым они будут ходить друг к другу пить, допустим, китайский чай. Или что-то еще. Но даже без такого острова главный магнит — когда этим людям со всего мира можно будет высказываться без ограничений и цензуры со стороны контролируемых американцами соцсетей. Говорить, например, о том, что радикальный феминизм и зеленая экономика — это экстремистские идеологии. А вот патриотизм и уважение к своей истории — это хорошо. Дома таких людей за это сживут со света, а тут — ничего, кроме уважения. Понятно, что председатель Си предложил идею, открыто идущую поперек нынешней западной демократии. Демократия — это когда все равны, а угнетенные сексуальные, расовые меньшинства и прочие умственно убогие равнее других. А вот если в обществе ценятся таланты, если они получают больше денег и уважения, чем те, у кого с талантами хуже, — это не демократия. Это консервативная идея общества как пирамиды заслуг: делаешь больше — больше и получаешь. Кстати, в полном соответствии с идеями Конфуция. © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Си Цзиньпин у памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь Хотя не только его. Легко вспомнить, что "пирамида заслуг" существовала и в СССР. Конечно, можно приписывать все скопом технологические, научные и многие прочие достижения страны в целом партии и обществу, но на самом-то деле у каждого из достижений были имя и фамилия. Их обладателям доставалось намного, намного больше, чем другим. И материальных благ, и уважения. Заодно эти гении оказались локомотивом, который разогнал до невиданных скоростей нашу культуру и искусство (элита талантов была единая, от физиков до музыкантов). Узкие технари существуют, но они редкость. И на протяжении всей советской истории этому принципу "системного взращивания" (по Си Цзиньпину) элит демократически сопротивлялись умственно убогие безымянные чиновники и просто граждане, обиженные тем, что властители дум и создатели чудес — какие-то другие люди, которым от природы несправедливо досталось слишком много блеска. Этот постоянно обострявшийся конфликт, перешедший в системную войну, был, конечно, не единственным фактором провала советского проекта. Но немаловажным. И последнее (возвращаясь к нашим китайцам). Китай, разумеется, подрывает Запад даже просто силой своего примера и фактами своих успехов. Но в выступлении на совещании (далеко, кстати, не первом) по привлечению талантов Си Цзиньпин говорил не о том, что надо сделать в обозримом будущем. Он говорил о том, что уже происходит. И вот одна из текущих новостей: в китайских СМИ опубликован внутренний документ за подписью Жэнь Чжэнфэя, создателя корпорации Huawei. Это его дочь и финдиректора корпорации канадцы держали тысячу дней под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США, а потом, недавно, выпустили. Так вот, в документе Жэнь отдает указание превратить североамериканский исследовательский центр корпорации еще и в центр вербовки тех самых талантов — прежде всего из США. Располагался этот центр раньше в Штатах, потом собрался… в Канаду. Но таланты он имеет теперь право привлекать откуда угодно, говорит Жэнь. И это пример только одной корпорации, хоть и большой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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