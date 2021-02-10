Китай наказывает Украину за «Мотор Сич»: вакцины Sinovac не будет

Все мы помним драку, которая развернулась на Украине между США и Китаем за завод «Мотор Сич»: китайцы хотят выскрести оттуда оставшиеся технологии, Штаты, как обычно, уничтожить остатки производства.Киев предсказуемо пошёл на поводу у Штатов, ввёл санкции против ряда китайских компаний-инвесторов, совершенно гопнически «кинув» китайцев.И ответ не заставил себя ждать: поставки китайской вакцины внезапно «перенеслись» с февраля на апрель. Кроме того, Пекин требует убрать нижнюю границу эффективности вакцины в 70% .Напомним, Киев заказал в Китае 1,9 млн доз вакцины от коронавируса Sinovac, громко отказавшись от российского «Спутника» и заявив, что украинцы «не кролики».Через 5 дней на Украине должна была начаться массовая вакцинация, но теперь, похоже, прививаться будет нечем.«План Украины по внедрению китайской коронавирусной вакцины со следующего месяца сталкивается с возможной задержкой из-за задержек со стороны регулирующих органов, согласно письму, написанному импортером, что создает дополнительный риск для медленной программы вакцинации в стране», — пишет информагентство Reuters.«В письме от 3 февраля, которое есть в распоряжении Reuters, импортер, партнер разработчика вакцин Sinovac Biotech, обратился к украинским властям с просьбой отложить поставку первой партии на апрель.Это объясняется задержкой в получении экспортной лицензии от китайского правительства и позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин», — говорится в материале.Вот как комментирует это событие российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio:«Может ли Россия действовать также? Да. Должна ли? Не знаю. Поставить Украину на колени и грань выживания для России — дело нескольких дней, причем без вакцины.Сейчас там энергетический коллапс на фоне отсутствия запасов угля и десятка застопоренных энергоблоков АЭС. Угадайте, поставки электроэнергии из какой страны Украины нарастила в разы за последние дни?».