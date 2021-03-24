Китай может наказать Украину. Эксперты рассказали, как и за что

Китайская сторона может наказать Украину. Суть проблемы заключается в том, что украинская сторона решила национализировать компанию "Мотор Сич", в которую инвесторы из Поднебесной вложили более одного миллиарда долларов США. Ситуацию уже назвали беспрецедентной.

Китайские инвесторы готовы наказать Украину за национализацию компании "Мотор Сич", в которую инвесторами из Поднебесной вложено более одного миллиарда долларов США. Китайская сторона говорит, что, купив акции, они предоставили льготные кредиты и финансируют процессы модернизации технологий по выпуску продукции.

Ситуацию уже назвали беспрецедентной. Китайцы обвинили украинские власти "в экспроприации инвестиций" и заявили о "варварском грабеже". По их словам, цитирует которые "Русская весна", в данном случае необходимо обратиться в международный арбитраж. Таким образом они хотят наказать украинское государство на 3,6 миллиарда долларов США.

На это в отношение китайской компании и её представителей Украина ввела санкции. По словам эксперта, президента Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, одного из инвесторов "Мотор Сич", акционеры намерены добиться справедливости в международном суде.