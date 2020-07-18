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Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями

18 июля 2020, 03:00  •  52 • Политика
Китай задумал обвалить цены на нефть, пишет агентство Bloomberg. Издание обвиняет Поднебесную в сбросе на рынок дешёвого топлива, купленного в период коронакризиса.
Власти Китая собираются обрушить цены на топливо, наводнив рынок дешёвой нефтью. С таким обвинением выступило международное новостное агентство Bloomberg в своём новом материале.
Издание указывает, что этой весной Китай закупил рекордное количество дешёвого топлива, а сейчас начал сбрасывать его на рынке. Порядка миллиона баррелей нефти уже отправилось покупателям, которые обычно покупали топливо на Ближнем Востоке или в Африке.
В Bloomberg отмечают, что нефть из китайских резервов начала поступать на рынок как раз тогда, когда страны ОПЕК+ собирались нарастить добычу "чёрного золота". По мнению издания, это грозит глобальным обрушением цен на нефть.
Шанхайская международная энергетическая биржа не собиралась становиться региональным поставщиком нефти: запуск торговли фьючерсами в основном был нужен для популяризации юаня, - пишет Bloomberg.
Напомним, что этой весной из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 значительно снизилось потребление нефти. Это привело к переизбытку "чёрного золота" и, как следствие, - драматическому падению цен, которые на биржах доходили до отрицательных значений. Только новая сделка ОПЕК+ позволила более-менее выровнять ситуацию.

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