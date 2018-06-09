Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал" • 66 • Аналитика



В январе 2007 года судьба забросила меня в Китай на неделю. До этого я там не бывал никогда.



Предыстория события такова. В ноябре 2006 года к врачам-ортопедам Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн по предварительной договорённости приехали представители крупной многопрофильной компании из Пекина. Руководство этой компании сильно заинтересовалось технологическими разработками и методами костнопластических операций, которые применяют, разрабатывают и патентуют врачи-ортопеды госпиталя совместно с Волгоградским медуниверситетом. Особенно их интересовали операции по наращиванию и выпрямлению костей ног и рук как для ликвидации последствий различных травм, так и в косметических целях, а также технологии операций по устранению шишек у больших пальцев ног, то есть последствий поперечного плоскостопия. Тем более что Центр антропометрической косметологии, который действует на клинической базе госпиталя, известен по всему миру достижениями именно в этой области хирургии.





Компания, о которой идёт речь, занимается строительным бизнесом, в том числе строит "под ключ" разнообразные объекты на территории Сибири и Африки. Представляет банковские услуги, а также владеет телестудией, на которой сейчас создаётся 30-серийный телефильм о китайских студентах в Москве 50-х годов прошлого века. Этот фильм основан на биографии бывшего посла Китая в Румынии, который в 50-е годы окончил Московский энергетический институт, где учился вместе с Ли Пэном, премьер-министром Китая 80-х — 90-х годов прошлого века.



Компанию, владеющую телестудией, сейчас возглавляет сын этого бывшего посла.



В Волгограде китайским гостям показали госпиталь и его пациентов, которым сделаны различные операции на руках, ногах и других костях. Затем в медуниверситете были наглядно продемонстрированы и описаны различные запатентованные разработки по ортопедической хирургии. Всё это произвело на гостей глубокое впечатление, и они приступили к конкретным переговорам.



Оказалось, что в Китае начала реализовываться 20-летняя программа приватизации государственных лечебных учреждений, но так, чтобы это не ухудшило условия медицинского обслуживания населения. В рамках этой программы компания приобрела несколько больниц и крупный госпиталь. На этой лечебной базе было решено развивать и применять самые передовые медицинские технологии. К тому же в Китае собственная ортопедическая хирургия развита очень слабо, практически в зачаточном состоянии. А Россия в этом плане благодаря гению покойного Илизарова и его талантливых учеников занимает самые передовые позиции в мире! И мы можем гордиться тем, что в России, в свою очередь, волгоградские ортопеды вырвались вперед благодаря доктору мед. наук и заслуженному изобретателю России Егорову М. Ф. Сам доктор Егоров скоропостижно скончался в 2004 году на 52-м году жизни, но именно интерес к разработкам, которые начал этот врач, и привёл в Волгоград китайскую делегацию. Переговоры с ними вели соратники Егорова, которых ныне возглавляет его ученик и продолжатель, кандидат медицинских наук Баринов Александр Сергеевич. Китайские гости хотели, чтобы к ним приехали российские врачи для совместной работы и обучения местных хирургов своим методам. С этой целью они пригласили доктора Баринова и меня, как менеджера-организатора, приехать в январе в Китай для ознакомления и продолжения переговоров, что мы и сделали.



7-го января мы вылетели из Москвы в Пекин. Там нас встретила представительница компании, владеющая русским языком, и посадила в самолёт, который через 40 минут доставил нас в город Цзинань, столицу провинции Шаньдун, где находится госпиталь, который мы должны были осмотреть, там же проходили и переговоры с руководством. Переговоры получились трудными и утомительными, каждый день мы тратили на это не менее 8 часов с перерывом на обед. Китайцы очень придирчивы, стараются не упустить ни одной мелочи, а торгуются просто с упоением! Проявление упорства, ловкости и изобретательности в торговле очень престижно среди них. Вот они и усердствовали, особенно почувствовав недостаток нужного опыта у нас. Вернётся ли Як-3 в Саратов?



Но зато их радушие и гостеприимство вне переговоров было выше всяких похвал! Они старались угодить буквально во всём, надарили нам много подарков, пеклись о нашем отдыхе. Нас поселили в самой роскошной гостинице города, отвели каждому по гигантскому номеру с гостиной-прихожей и огромной ванной комнатой. На моей кровати можно было свободно уложить человек семь, и тесно бы не стало!



Завтрак в гостиничном ресторане — шведский стол, на котором в изобилии были представлены свежеприготовленные китайские деликатесы, а также японская и европейская кухни, любые, самые экзотические овощи и фрукты, напитки. Сауны и турецкие бани — бесплатно. Каждый вечер наши хозяева возили нас ужинать в замечательные рестораны, где в отдельном кабинете мы садились за круглый поворачивающийся стол, который уставлялся множеством блюд, соусов, приправ и напитков, всё это следовало хотя бы попробовать из вежливости. Но одно блюдо всегда было главным и самым дорогим. Однажды в морском ресторане таким блюдом был знаменитый трепанг, морской огурец, точнее, океанская голотурия. В Китае она ценится выше чёрной икры, стоит очень дорого, её зовут морским женьшенем! В другом случае главным блюдом был какой-то редкостный гриб, похожий формой на круглую толстую котлету, а по вкусу на отварную почку. А однажды принесли главное блюдо с чем-то вроде креветок, мы попробовали, запили знаменитой китайской водкой из сорго "Маотай", и тут нам сообщили, что этот деликатес — коконы гусениц тутового шелкопряда!! Китайские друзья поедали их с удовольствием и аппетитом, а мы уже есть как-то расхотели, ну разве что водку... Но если честно, то китайская кухня меня несколько разочаровала. До этого я много о ней читал, гастрономия вообще меня увлекает, так что я понаслышке знал обо всех знаменитых кушаньях Китая и ждал совершенно необыкновенных вкусовых ощущений. А вышло все гораздо проще. Знаменитая водка "Маотай" хорошо пахнет, а на вкус — посредственный домашний самогон. Утка по-пекински — блюдо очень церемонное в приготовлении и поедании, но на вкус ничего особенного, моя мама лучше делает. Как США спровоцировали кризис в Венесуэле



Вареный, но еще живой карп пресен и водянист, без приправ вообще невкусен. Китайские пельмени красивы и разнообразны по начинкам, но наши — приятнее... Блюда на столе сервируются очень красиво и аппетитно, бывает, что мясо по вкусу как рыба, а овощи как мясо, это занятно, но не более. Китайцы охотно рассказывают о своей кухне иностранцам, это их любимая светская беседа. Я много расспрашивал и выяснил, что больше всего они ценят в кулинарии свежесть продуктов и правильный подбор блюд в зависимости от времени года, суток, а самое главное — самочувствия организма. Китайцы, особенно состоятельные, едой прежде всего стараются тщательно поддерживать равновесие и работоспособность своего организма, то есть гармонию инь и янь, а вкусовые радости можно получить либо через приправы, а то и вовсе ими пренебречь пользы для... В таких беседах мы незаметно перешли на китайскую медицину, и тут я заметил, что китайские друзья не скрывают своей иронии по отношению к ней. Оказалось, что в Китае обычная медицина во все времена была платной, а традиционная — бесплатной. Китайскую медицину преподают на курсах медсестер, которых потом отправляют в сёла на фельдшерские пункты. Крестьяне так бедны, что не могут платить за лечение, поэтому, когда захворают и придут к фельдшеру, тот, поставив диагноз по пульсу, велит родственникам пациента собрать нужные травы и каких-то насекомых с лягушками и ящерицами в лесу и поле, сделать соответствующие отвары и мази, и самим лечить больного по его, фельдшера, рецептам и инструкциям, а там уж — как судьба вывезет.



Несколько раз нас водили в торговые центры, товары там лежали очень красиво и изобильно, представлены все известнейшие фирмы мира, но произведено всё в самом Китае, импорта практически никакого. Очень интересны отделы речных и морских продуктов. Выбор гигантский и прихотливый. Например, ракообразных столько видов, что чувствуешь себя не в магазине, а в зоомузее. Или огромные аквариумы, водой наполнены на треть, в ней извиваются небольшие угри и речные вьюны, стоят на дне очень крупные черепахи, высунув головы на воздух, а у них на спинах здоровенные лягушки. Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?



Китай усиленно готовился к Олимпиаде 2008 года. Города, в которых она должна была проходить, быстро обновлялись, строились замечательные дороги и здания. Центр Пекина просто потрясает ультрасовременной архитектурой и многоэтажными развязками своих автодорог.



В последние сутки перед отлётом домой нам устроили экскурсию по Пекину. Мы побывали на Великой китайской стене, походили по знаменитой торговой улице Ванфуцзин, похожей на наш московский Старый Арбат, там тоже только пешеходное движение. А вечером попали на площадь Тяньаньмэнь, самую большую площадь мира. Там мы сфотографировались у мавзолея Мао Цзэдуна, на котором висит его огромный портрет. Теперь портреты руководителей в Китае вывешивать в учреждениях запрещено.







Вообще, пришлось наблюдать много интересных парадоксов. Руководители компании, которая нас принимала, все очень богатые люди, долларовые миллионеры, имеют по 2-3 роскошных автомобиля, которые очень любят водить самолично. Весьма образованы, хорошо владеют английским языком, много ездят по миру, но отпуск имеют, как и все в Китае, продолжительностью полторы недели. К тому же они все члены Компартии, негативно относятся к США, жалеют, что распался СССР как серьёзный противовес Америке. В то же время их взрослые дети учатся, работают, а часто и просто живут в той же Америке, а их отцы сообщают об этом с гордостью и удовольствием. Нижестоящие служащие ведут себя очень угодливо перед руководителями, но начальник может свободно посадить во время обеда или ужина своего шофёра, переводчика или секретаршу за один стол с собой и равными или даже вышестоящими по рангу людьми. Узнав, что я бывший член КПСС и даже был некоторое время секретарём парторганизации смены на заводе, где раньше работал, наши китайские хозяева за совместным ужином с видимым интересом поговорили на политические темы. В ходе этого разговора они сказали, что видят преимущества хорошо организованных демократических свобод, вроде тех, что имеют страны Запада, но считают, что для Китая это слишком рано. Как они выразились, Китай имел своего Горбачёва в 1911 году, им был первый президент китайской республики Сунь Ятсен. Тогда свергли императора, провозгласили буржуазную конституцию, и Китай тут же утонул в пучине страшнейшей гражданской войны на 40 лет, чуть не исчезнув как государство. Этот опыт намертво засел в сознании китайской элиты, поэтому стабильность общества для неё — главная цель и средство развития страны. Тут они следуют завету Конфуция: "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал..." То есть люди должны видеть, что слова и дела руководства не расходятся. Москва обозначила свои линии



В общем, несмотря на небольшой срок нашего пребывания, впечатлений набралось столько, что за один раз не опишешь...



Я за свою жизнь побывал во многих странах Европы и Азии, но только Китай показался мне воистину другой планетой, загадочной и притягательной...



P.S. И всё бы ничего, да вот только в Пекине, в музее Народно-освободительной армии Китая стоит себе экспозиция, посвящённая кровопролитным китайско-советским пограничным боестолкновениям 1969-70 гг., а перед музеем наш танк, подбитый и захваченный тогда. Во времена Горбачёва и Ельцина остров Даманский на Амуре, который своей кровью отстояли наши пограничники, отдали Китаю, и теперь там мемориальный музей, воспевающий "доблесть" китайских солдат, которые на этом острове тогда устроили вероломную засаду, в которую попал и погиб наш пограничный дозор (с этого случая начались потом все бои).



В серьёзных вопросах китайцы всегда разговаривают только намёками и иносказаниями, прямого языка они просто не понимают или не желают понимать. Такова их вековая культура. Зато такие сигналы, как вышеописанные экспозиции, они считывать умеют. А горизонты планирования у них на десятилетия, а то и на века. Ставить цели и потом неуклонно их преследовать, это у них тоже в крови, причём у каждого китайца без исключения… В январе 2007 года судьба забросила меня в Китай на неделю. До этого я там не бывал никогда.Предыстория события такова. В ноябре 2006 года к врачам-ортопедам Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн по предварительной договорённости приехали представители крупной многопрофильной компании из Пекина. Руководство этой компании сильно заинтересовалось технологическими разработками и методами костнопластических операций, которые применяют, разрабатывают и патентуют врачи-ортопеды госпиталя совместно с Волгоградским медуниверситетом. Особенно их интересовали операции по наращиванию и выпрямлению костей ног и рук как для ликвидации последствий различных травм, так и в косметических целях, а также технологии операций по устранению шишек у больших пальцев ног, то есть последствий поперечного плоскостопия. Тем более что Центр антропометрической косметологии, который действует на клинической базе госпиталя, известен по всему миру достижениями именно в этой области хирургии.Компания, о которой идёт речь, занимается строительным бизнесом, в том числе строит "под ключ" разнообразные объекты на территории Сибири и Африки. Представляет банковские услуги, а также владеет телестудией, на которой сейчас создаётся 30-серийный телефильм о китайских студентах в Москве 50-х годов прошлого века. Этот фильм основан на биографии бывшего посла Китая в Румынии, который в 50-е годы окончил Московский энергетический институт, где учился вместе с Ли Пэном, премьер-министром Китая 80-х — 90-х годов прошлого века.Компанию, владеющую телестудией, сейчас возглавляет сын этого бывшего посла.В Волгограде китайским гостям показали госпиталь и его пациентов, которым сделаны различные операции на руках, ногах и других костях. Затем в медуниверситете были наглядно продемонстрированы и описаны различные запатентованные разработки по ортопедической хирургии. Всё это произвело на гостей глубокое впечатление, и они приступили к конкретным переговорам.Оказалось, что в Китае начала реализовываться 20-летняя программа приватизации государственных лечебных учреждений, но так, чтобы это не ухудшило условия медицинского обслуживания населения. В рамках этой программы компания приобрела несколько больниц и крупный госпиталь. На этой лечебной базе было решено развивать и применять самые передовые медицинские технологии. К тому же в Китае собственная ортопедическая хирургия развита очень слабо, практически в зачаточном состоянии. А Россия в этом плане благодаря гению покойного Илизарова и его талантливых учеников занимает самые передовые позиции в мире! И мы можем гордиться тем, что в России, в свою очередь, волгоградские ортопеды вырвались вперед благодаря доктору мед. наук и заслуженному изобретателю России Егорову М. Ф. Сам доктор Егоров скоропостижно скончался в 2004 году на 52-м году жизни, но именно интерес к разработкам, которые начал этот врач, и привёл в Волгоград китайскую делегацию. Переговоры с ними вели соратники Егорова, которых ныне возглавляет его ученик и продолжатель, кандидат медицинских наук Баринов Александр Сергеевич. Китайские гости хотели, чтобы к ним приехали российские врачи для совместной работы и обучения местных хирургов своим методам. С этой целью они пригласили доктора Баринова и меня, как менеджера-организатора, приехать в январе в Китай для ознакомления и продолжения переговоров, что мы и сделали.7-го января мы вылетели из Москвы в Пекин. Там нас встретила представительница компании, владеющая русским языком, и посадила в самолёт, который через 40 минут доставил нас в город Цзинань, столицу провинции Шаньдун, где находится госпиталь, который мы должны были осмотреть, там же проходили и переговоры с руководством. Переговоры получились трудными и утомительными, каждый день мы тратили на это не менее 8 часов с перерывом на обед. Китайцы очень придирчивы, стараются не упустить ни одной мелочи, а торгуются просто с упоением! Проявление упорства, ловкости и изобретательности в торговле очень престижно среди них. Вот они и усердствовали, особенно почувствовав недостаток нужного опыта у нас.Но зато их радушие и гостеприимство вне переговоров было выше всяких похвал! Они старались угодить буквально во всём, надарили нам много подарков, пеклись о нашем отдыхе. Нас поселили в самой роскошной гостинице города, отвели каждому по гигантскому номеру с гостиной-прихожей и огромной ванной комнатой. На моей кровати можно было свободно уложить человек семь, и тесно бы не стало!Завтрак в гостиничном ресторане — шведский стол, на котором в изобилии были представлены свежеприготовленные китайские деликатесы, а также японская и европейская кухни, любые, самые экзотические овощи и фрукты, напитки. Сауны и турецкие бани — бесплатно. Каждый вечер наши хозяева возили нас ужинать в замечательные рестораны, где в отдельном кабинете мы садились за круглый поворачивающийся стол, который уставлялся множеством блюд, соусов, приправ и напитков, всё это следовало хотя бы попробовать из вежливости. Но одно блюдо всегда было главным и самым дорогим. Однажды в морском ресторане таким блюдом был знаменитый трепанг, морской огурец, точнее, океанская голотурия. В Китае она ценится выше чёрной икры, стоит очень дорого, её зовут морским женьшенем! В другом случае главным блюдом был какой-то редкостный гриб, похожий формой на круглую толстую котлету, а по вкусу на отварную почку. А однажды принесли главное блюдо с чем-то вроде креветок, мы попробовали, запили знаменитой китайской водкой из сорго "Маотай", и тут нам сообщили, что этот деликатес — коконы гусениц тутового шелкопряда!! Китайские друзья поедали их с удовольствием и аппетитом, а мы уже есть как-то расхотели, ну разве что водку... Но если честно, то китайская кухня меня несколько разочаровала. До этого я много о ней читал, гастрономия вообще меня увлекает, так что я понаслышке знал обо всех знаменитых кушаньях Китая и ждал совершенно необыкновенных вкусовых ощущений. А вышло все гораздо проще. Знаменитая водка "Маотай" хорошо пахнет, а на вкус — посредственный домашний самогон. Утка по-пекински — блюдо очень церемонное в приготовлении и поедании, но на вкус ничего особенного, моя мама лучше делает.Вареный, но еще живой карп пресен и водянист, без приправ вообще невкусен. Китайские пельмени красивы и разнообразны по начинкам, но наши — приятнее... Блюда на столе сервируются очень красиво и аппетитно, бывает, что мясо по вкусу как рыба, а овощи как мясо, это занятно, но не более. Китайцы охотно рассказывают о своей кухне иностранцам, это их любимая светская беседа. Я много расспрашивал и выяснил, что больше всего они ценят в кулинарии свежесть продуктов и правильный подбор блюд в зависимости от времени года, суток, а самое главное — самочувствия организма. Китайцы, особенно состоятельные, едой прежде всего стараются тщательно поддерживать равновесие и работоспособность своего организма, то есть гармонию инь и янь, а вкусовые радости можно получить либо через приправы, а то и вовсе ими пренебречь пользы для... В таких беседах мы незаметно перешли на китайскую медицину, и тут я заметил, что китайские друзья не скрывают своей иронии по отношению к ней. Оказалось, что в Китае обычная медицина во все времена была платной, а традиционная — бесплатной. Китайскую медицину преподают на курсах медсестер, которых потом отправляют в сёла на фельдшерские пункты. Крестьяне так бедны, что не могут платить за лечение, поэтому, когда захворают и придут к фельдшеру, тот, поставив диагноз по пульсу, велит родственникам пациента собрать нужные травы и каких-то насекомых с лягушками и ящерицами в лесу и поле, сделать соответствующие отвары и мази, и самим лечить больного по его, фельдшера, рецептам и инструкциям, а там уж — как судьба вывезет.Несколько раз нас водили в торговые центры, товары там лежали очень красиво и изобильно, представлены все известнейшие фирмы мира, но произведено всё в самом Китае, импорта практически никакого. Очень интересны отделы речных и морских продуктов. Выбор гигантский и прихотливый. Например, ракообразных столько видов, что чувствуешь себя не в магазине, а в зоомузее. Или огромные аквариумы, водой наполнены на треть, в ней извиваются небольшие угри и речные вьюны, стоят на дне очень крупные черепахи, высунув головы на воздух, а у них на спинах здоровенные лягушки.Китай усиленно готовился к Олимпиаде 2008 года. Города, в которых она должна была проходить, быстро обновлялись, строились замечательные дороги и здания. Центр Пекина просто потрясает ультрасовременной архитектурой и многоэтажными развязками своих автодорог.В последние сутки перед отлётом домой нам устроили экскурсию по Пекину. Мы побывали на Великой китайской стене, походили по знаменитой торговой улице Ванфуцзин, похожей на наш московский Старый Арбат, там тоже только пешеходное движение. А вечером попали на площадь Тяньаньмэнь, самую большую площадь мира. Там мы сфотографировались у мавзолея Мао Цзэдуна, на котором висит его огромный портрет. Теперь портреты руководителей в Китае вывешивать в учреждениях запрещено.Вообще, пришлось наблюдать много интересных парадоксов. Руководители компании, которая нас принимала, все очень богатые люди, долларовые миллионеры, имеют по 2-3 роскошных автомобиля, которые очень любят водить самолично. Весьма образованы, хорошо владеют английским языком, много ездят по миру, но отпуск имеют, как и все в Китае, продолжительностью полторы недели. К тому же они все члены Компартии, негативно относятся к США, жалеют, что распался СССР как серьёзный противовес Америке. В то же время их взрослые дети учатся, работают, а часто и просто живут в той же Америке, а их отцы сообщают об этом с гордостью и удовольствием. Нижестоящие служащие ведут себя очень угодливо перед руководителями, но начальник может свободно посадить во время обеда или ужина своего шофёра, переводчика или секретаршу за один стол с собой и равными или даже вышестоящими по рангу людьми. Узнав, что я бывший член КПСС и даже был некоторое время секретарём парторганизации смены на заводе, где раньше работал, наши китайские хозяева за совместным ужином с видимым интересом поговорили на политические темы. В ходе этого разговора они сказали, что видят преимущества хорошо организованных демократических свобод, вроде тех, что имеют страны Запада, но считают, что для Китая это слишком рано. Как они выразились, Китай имел своего Горбачёва в 1911 году, им был первый президент китайской республики Сунь Ятсен. Тогда свергли императора, провозгласили буржуазную конституцию, и Китай тут же утонул в пучине страшнейшей гражданской войны на 40 лет, чуть не исчезнув как государство. Этот опыт намертво засел в сознании китайской элиты, поэтому стабильность общества для неё — главная цель и средство развития страны. Тут они следуют завету Конфуция: "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал..." То есть люди должны видеть, что слова и дела руководства не расходятся.В общем, несмотря на небольшой срок нашего пребывания, впечатлений набралось столько, что за один раз не опишешь...Я за свою жизнь побывал во многих странах Европы и Азии, но только Китай показался мне воистину другой планетой, загадочной и притягательной...P.S. И всё бы ничего, да вот только в Пекине, в музее Народно-освободительной армии Китая стоит себе экспозиция, посвящённая кровопролитным китайско-советским пограничным боестолкновениям 1969-70 гг., а перед музеем наш танк, подбитый и захваченный тогда. Во времена Горбачёва и Ельцина остров Даманский на Амуре, который своей кровью отстояли наши пограничники, отдали Китаю, и теперь там мемориальный музей, воспевающий "доблесть" китайских солдат, которые на этом острове тогда устроили вероломную засаду, в которую попал и погиб наш пограничный дозор (с этого случая начались потом все бои).В серьёзных вопросах китайцы всегда разговаривают только намёками и иносказаниями, прямого языка они просто не понимают или не желают понимать. Такова их вековая культура. Зато такие сигналы, как вышеописанные экспозиции, они считывать умеют. А горизонты планирования у них на десятилетия, а то и на века. Ставить цели и потом неуклонно их преследовать, это у них тоже в крови, причём у каждого китайца без исключения… Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 66 Источник Похожие новости Вернётся ли Як-3 в Саратов? Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал" От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов

Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным Как США спровоцировали кризис в Венесуэле Новости партнеров