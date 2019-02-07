Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Обещания избирателям и угрозы оппонентам»: о чём Дональд Трамп говорил в обраще...
Украинский новичок «Зенита» выразил восхищение стадионом и болельщиками команды
"Эхо Москвы в Пскове" наказали рублем за злоупотребление свободой инфо...
Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций...
Главная / В мире

Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"

07 февраля 2019, 04:09  •  50 • В мире
Шведские аналитики сделали предположение, что России намерена вступить в "затяжную войну" со значительным противником. В числе будущих целей аналитики называют Китай и военный блок НАТО.
Шведские аналитики предположили, что Россия якобы готовится к "затяжной войне". Данные размышления были опубликованы Институтом Тотальной обороны Швеции.
В отчете сказано, что выводы о подготовки можно сделать якобы на основании активных учений российских военных. В числе возможной агрессии РФ эксперты называют Китай (с которым, кстати Россию связывают союзнические отношения), а также НАТО.
Как отмечают составители доклада, за последние годы Россия не только нарастила число военных учений, но и ВС РФ в целом повысили боеготовность. Это необходимо, чтобы быстро переходить от "повседневной деятельности» в мирное время к выполнению боевых задач во время войны", передает SVT.
Автор доклада Юхан Нурберг убежден, что РФ "готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО".
Несмотря на очевидную несуразицу в выводах, автор все же предпочел не замалчивать, что на учениях, проводимых российскими военными часто принимают участие и иностранные боцы.
Так, на учениях "Восток-2018" участвовали также Китай и Монголия. Но автор нашел объяснение "несостыковке" – якобы несмотря на участие, это имело скорее политический смысл и никак не отразилось на российском военном потенциале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


50
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 00:54
Согласились все до одного: Украинскому парламенту посоветовали запретить наблюдателей из России
07 февраля 2019, 04:09
Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"
07 февраля 2019, 04:09
Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой
Загрузка...
07 февраля 2019, 04:09
Болтон обсудил с Климкиным «свободные и справедливые выборы» на Украине
06 февраля 2019, 05:24
Теперь печень умершего диабетика или алкоголика можно использовать для пересадки: Ученые продвинулись в трансплантологии
06 февраля 2019, 14:54
«Цинизм зашкаливает»: сенат США одобрил введение санкций против Сирии и её союзников
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 00:54
США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона неприем...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:39
Украинский новичок «Зенита» выразил восхищение стадионом и болельщиками команды
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.