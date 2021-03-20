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Китай идёт войной на Украину: полем боя стал суд, а добычей - $3,6 миллиарда

20 марта 2021, 13:30  •  207 • Политика
Украина арестовала активы "Мотор Сич", причём ранее упор сделали именно на китайских акциях. Сейчас по большому счёту произошёл рейдерский захват. Однако и Китай не сдаёт позиции, развернулась настоящая война, где полем боя будет суд, а добычей - $3,6 миллиарда.
Решением Шевченковского районного суда Киева на акции и имущество предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" наложен арест. О принятом решении сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Таким образом, арестованы целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". В СБУ говорят, что управлять арестованным имуществом будет Национальное агентство Украины, занятое вявлением, розыском и управлением активов, которые получены преступным путём.
"Мотор Сич" свою работу продолжит, подчёркивается в заявлении. Другими словами, это означает, что украинские власти присвоили себе активы коммерческого предприятия, заявив о коррупционной схеме.
Компанию "Мотор Сич" обвиняют в "диверсионной и подрывной деятельности в пользу России", а также есть подозрения в нарушении законов при первичной приватизации и вероятной незаконной концентрации акций.
Ещё один скандал разгорелся после того, как китайцы взялись покупать акции "Мотор Сич" на Украине. В 2019 году в Киев приезжала американская комиссия, которая, как предполагалось, должна была помешать сделке. Тем не менее, надо понимать, что ещё в 2016 году китайские инвесторы получили 56 процентов ПАО "Мотор Сич". И, к слову, как раз китайские акции были арестованы Службой безопасности Украины.
Китай пытается взыскать с Украины сумму ущерба. На сегодня она составляет $3,6 миллиарда. Разбирательства идут в международном арбитраже. Кроме того, в Верховном суде Украины оспорены санкции, ранее введённые президентом Владимиром Зеленским.

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