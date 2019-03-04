Китай идёт на уступки США в торговых переговорах. Пекин купит американский газ на $18 млрд - СМИ

Источник сообщил The Wall Street Journal об уступках Китая и США в торговых переговорах. Так например, есть информация, что Пекин закупить газ у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Вашингтон и Пекин подходят завершающей стадии торговой сделки.

Источник сообщает, что соглашение может быть подписано в конце марта. Объявить о сделке могутна саммите двух стран, который, вероятно, состоится 27 марта по завершении визита Си Цзиньпина в Италию и Францию.

Также источник сообщил о возможной отмене большинства ограничений. КНР, вероятно, снизит тарифы на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию из США. Вашингтон рассмотрит отмену санкций

Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных автомобильных предприятиях, а также снизить тарифы на импортные авто. Китайская сторона может производить больше закупкок американских товаров. Так, по информации издания, одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд .



Ранее Дональд Трамп заявил, что США отложат намеченное на первое марта повышение пошлин на товары, произведенные в Китае. Американский лидер уверил, что переговоры по торговле с китайскими представителями дали огромный результат.



Эксперты Царьгала считают, что Вашингтону на самом деле необходимо принимать серьёзные меры, чтобы сокращать торговый дефицит с Китаем. По данным министерства торговли США, которые приводит Bloomberg, в 2017 году США экспортировали китайских товаров на $523,7 млрд , а продали Китаю лишь на $188 млрд, то есть разница составила $335,7 млрд . В 2012 году эта цифра была на 10% меньше.

в 2018 году Трамп также поднял вопрос о возможности личной встречи с Си Цзиньпином после получения официального приглашения от китайского лидера.