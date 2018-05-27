Китай и США не поделили воды

Китайская Народная Республика выразила протест в связи с проходом двух военных кораблей ВМС США неподалеку от Парасельских островов (архипелаг Сиша — «Газета.Ru») в Южно-Китайском море. Как сообщает ФАН, министерство иностранных дел Китая на фоне маневров американских кораблей «настоятельно призвало Вашингтон прекратить нарушать китайский суверенитет». По словам главы МИД КНР Лу Кана,

Китай также призывает Штаты отказаться от провокаций, угрожающих безопасности страны.

Министерство обороны КНР также отреагировало на проход ракетных кораблей ВМС США, назвав их маршрут нарушением суверенитета Китая. По словам официального представителя оборонного ведомства КНР У Цяня, США «бесцеремонно и без разрешения вторглись в акваторию Сиша».

Ранее агентство Reuters сообщило, что 27 мая ракетный эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam вошли в 12-мильную зону неподалеку от Парасельских островов. Военные корабли прошли у островов Вуди, Линкольн, Тритон и Три. Эти острова Китай полагает своими, но территория является спорной: свои претензии на Парасель предъявили также Вьетнам и Тайвань.

Отмечается, что со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) была направлена авиация корабельного базирования, после чего американцам было дано предупреждение покинуть территориальные воды КНР.

В заявлении Тихоокеанского флота США говорится, что корабли американских ВМС действовали в рамках Операции свободной навигации и продолжат действовать так же в будущем, передает НСН.

12 мая, сообщает агентство,

спутники с орбиты Земли запечатлели зенитно-ракетный комплекс и крылатые ракеты, дислоцированные НОАК на острове Вуди.

Общая площадь архипелага — всего лишь восемь квадратных километров, но Китай, начиная с 1974 года, ведет активное экономическое освоение этой территории. Архипелаг оказался под контролем КНР после победы китайского флота над силами проамериканского Южного Вьетнама, но суверенитет Пекина над Парасельскими островами не признается.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты открыто заявили, что намерены помешать Китаю в установлении единоличного контроля над другим спорным архипелагом Спратли, где разведаны крупные запасы нефти.

3 мая китайские военные тайно установили зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех военных объектах, расположенных на островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Вооружения НОАК размещены на трех военных базах на рифах Саби, Мисчиф и Файери-Кросс к западу от Филиппин. Передислокация военной техники и средств заняла у НОАК порядка 30 дней, сообщил телеканал CNBC.

Установленные на архипелаге ракеты могут поражать цели на море на расстоянии до 550 километров, а воздушные объекты — на расстоянии до 300 километров. Кроме того, американским журналистам стало известно, что Китай разместил на спорном архипелаге оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушилки для создания помех.

В Пентагоне убеждены, что действия Пекина лишь подогреют взаимное недоверие между сторонами, которые предъявляют права на архипелаг. Напомним, что острова Спратли оспариваются сразу шестью государствами: Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией и Тайванем. Всего в архипелаг входит 45 островов небольшого размера.

Несмотря на свой микроскопический размер, острова Спратли важны стратегически, а геологические исследования говорят о наличии солидного количества нефти, газа и других полезных ископаемых. По данным минэнерго США, в породе в районе «банки Рида» на архипелаге скрывается до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55 трлн кубометров природного газа.

В середине зимы 2017 года КНР выразила неудовлетворение тем, что эсминец американских ВМС USS Hopper прошел вблизи от рифа Скарборо, являющегося предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. После этого США были обвинены Китаем в нарушении суверенитета.

США в ответ на обвинения китайских властей, как и сейчас, заявили, что американский эсминец «Хоппер» прошел вблизи острова в соответствии с принципом открытого моря, гарантирующим свободное судоходство. Более того, Пентагон призвал не усматривать в этой ситуации какого-либо политического подтекста.