Китай готовится вооружить рельсотронами ракетный эсминец-гигант "проект 005"

В ближайшем будущем военные корабли Китая будут оснащены новейшими образцами электромагнитного оружия – рельсотронами, или рельсовыми пушками, разработанными командой инженеров ВМС КНР во главе с академиком Ма Веймингом. В случае успеха испытаний рельсотронами вооружат китайский ракетный эсминец-гигант "проект 055", говорится в сообщении эксперта.

Ученые инженерного университета города Уханя в центральной китайской провинции Хубэй создали уникальную технологию электромагнитного запуска снарядов. Главный военный эксперт Пекина Ли Цзе заявил об идущих сейчас испытаниях созданного на этой основе рельсотрона, или рельсовой пушки.

В случае если очередные испытания пушек пройдут удачно, военные страны могут начать их установку на корабли.

Напомним, рельсовая пушка работает на основе электромагнитного ускорителя, разгоняющего токопроводящий снаряд вдоль двух направляющих. Благодаря этому можно производить выстрелы на гораздо большие расстояния по сравнению со стандартной артиллерией, причем с большей точностью. Кроме того, рельсотрон разгоняет снаряды до такой скорости, что их разрушительная энергия отменяет необходимость во взрывчатке.