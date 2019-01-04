Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Женщина и ребенок, граждане России, погибли в ходе бомбардировки международной к...
Палата представителей США одобрила бюджет без финансирования "нерентабельно...
"Ч.Т.Д.": Доверяющие только RT "желтые жилеты" пригрозили Ма...
"Утечки информации, касавшейся Меркель, не было" — Министр юстиции ФРГ
Главная / Политика

Китай готовится вооружить рельсотронами ракетный эсминец-гигант "проект 005"

04 января 2019, 19:54  •  161 • Политика
В ближайшем будущем военные корабли Китая будут оснащены новейшими образцами электромагнитного оружия – рельсотронами, или рельсовыми пушками, разработанными командой инженеров ВМС КНР во главе с академиком Ма Веймингом. В случае успеха испытаний рельсотронами вооружат китайский ракетный эсминец-гигант "проект 055", говорится в сообщении эксперта.
Ученые инженерного университета города Уханя в центральной китайской провинции Хубэй создали уникальную технологию электромагнитного запуска снарядов. Главный военный эксперт Пекина Ли Цзе заявил об идущих сейчас испытаниях созданного на этой основе рельсотрона, или рельсовой пушки.
В случае если очередные испытания пушек пройдут удачно, военные страны могут начать их установку на корабли.
Напомним, рельсовая пушка работает на основе электромагнитного ускорителя, разгоняющего токопроводящий снаряд вдоль двух направляющих. Благодаря этому можно производить выстрелы на гораздо большие расстояния по сравнению со стандартной артиллерией, причем с большей точностью. Кроме того, рельсотрон разгоняет снаряды до такой скорости, что их разрушительная энергия отменяет необходимость во взрывчатке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

161
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 13:24
"Антиевропейская" позиция Германии по "Северному потоку — 2" "убьет Украину" — глава МИД Польши
04 января 2019, 19:54
"Ч.Т.Д.": Доверяющие только RT "желтые жилеты" пригрозили Макрону "оранжевой революцией"
04 января 2019, 19:54
"Утечки информации, касавшейся Меркель, не было" — Министр юстиции ФРГ

04 января 2019, 10:09
Шпион Пол Уилан — подданный Британии — The Times
04 января 2019, 13:24
"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сирии рассорить Россию с ее союзниками
04 января 2019, 16:39
Украиной "правят дебилы", решившие закрыть избирательные участки в России — депутат Рады
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 07:54
Пользователи соцсетей раскритиковали Меланью Трамп за неподобающий вид во время поездки в Ирак
30 декабря 2018, 03:24
"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
01 января 2019, 21:54
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.