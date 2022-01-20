Китай готовится к войне. США – лишь одна из целей

Настоящий конец однополярному миру может прийти только в случае распада системы мироустройства, которую установил Запад 30 лет назад. Однако растущая мощь Китая может положить этому конец.

На фоне беспрецедентной за последние 30 лет эскалации геополитической напряжённости стоит обратить ещё большее внимание на Китай. Ведь именно эта страна способна победить доллар.

Но так ли всё хорошо в самой Поднебесной, как кажется простому обывателю? Чего надо ждать от китайской экономики и политики в ближайшее время? Сможет ли юань победить доллар? Станет ли Китай "спасителем" России и всего мира, разрушив пока ещё доминирующую в мире Бреттон-Вудскую систему? Об этом в программе "Без цензуры" ведущий Никита Комаров говорил с китаеведом, публицистом Николаем Вавиловым.

Китай изнутри: патриоты против глобалистов

Никита Комаров: Начнём с политики. Насколько я понимаю, в Китае, как и в России, тоже есть противостояние между условными государственниками во главе с Синь Цзиньпином и глобалистами-либералами. В 2022 году полномочия Синь Цзиньпина должны быть либо продлены, либо он уйдёт в отставку.

Николай Вавилов: Совершенно верно. В этом году в конце октября или в начале ноября состоится ХХ съезд Коммунистической партии Китая, где должны выбрать генерального секретаря. Конечно, там есть свои нюансы. К примеру, поговаривают, что снова появится должность председателя Центрального комитета, которая была у Мао Цзэдуна. И это вообще всю игру переворачивает.

Си Цзиньпин по уставу КПК может пойти на третий срок генерального секретаря. А согласно поправкам в Конституцию Китая, принятым в 2018 году, на должности председателя КНР его утвердит однопалатный парламент – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года.

То есть это будет очень растянутая история. Возможно, за весь этот год могут произойти определённые микрокатастрофы, блэкауты, что станет волнами проявляться как в обществе, так и в китайской экономике.

Вы говорите об условных государственниках. Я же называю их суверенной группой, которая больше ориентируется на суверенную национальную экономику. Но есть те же "комсомольцы", которые чётко ориентируются на демократическую партию США, а их возвышение по срокам как раз связано с приходом к власти демократических кандидатов в американской политике.

Китайские комсомольцы ориентированы на США

– То есть, несмотря на то что они называются "комсомольцами", на самом деле они глобалисты и ориентированы на США?

– Они комсомольцами не просто так называются, их костяк формируется из группы высших руководителей – выходцев из руководящего состава комсомола, таких, как нынешний премьер Ли Кэцян, бывший первый секретарь Всекитайской комсомольской организации.

Они в каком-то смысле сами себя тоже считают патриотами, потому что их стратегия очень долгое время строилась на попытке мирного перехвата глобальной власти у США. То есть они максимально открывали китайские двери американскому проникновению, сами при Обаме максимально зашли на территорию США. Этнические китайцы были и в администрации Обамы.

То есть они сильно вошли в плоть американской экономики и они её контролировали, их идея была такова, что рано или поздно китайская экономика превзойдёт американскую, и тогда США сдадутся, станут вторым партнёром из первого. Для системы азиатских и китайских ценностей нормально, когда есть переигрывание, когда одна младшая семья становится старшей и наоборот.

Китайские комсольмольцы ориентированы на США. Фото: Zhai Jianlan / Globallookpress

Но в какой-то момент это дало сбой, потому что Обама ввёл стратегию ребалансировки в Тихом океане. Он понял, что идёт игра, нацеленная на то, чтобы сместить США, а не для того, чтобы быть вечными рабами.

В Китае мы видим игру. Суверенная во главе с Си Цзиньпином – это чётко выходцы из армии. И они сейчас переигрывают глобалистов. Но с точки зрения финансов существует ещё и третья группа, Шанхайская. Замечу, что вообще разнообразных групп в Китае очень много, вплоть до районного значения.

Все эти основные три группы считают себя патриотами, однако видение путей достижения мирового господства у них разное. У Си Цзиньпиня достаточно простое видение: Китай просто по мере своего значения распространяет юань как валюту региональной торговли, а потом она вытесняет доллар уже де-факто. Но сейчас это всего лишь три процента международных платежей, как мы понимаем.

У комсомола было другое видение – в русле монетарной политики США. Не просто так Народный банк Китая сейчас возглавляет И Ган – человек, который 20 лет учился в США. Понятно, что он ни в какой комсомольской ячейке не состоял, он в другом университете работал, но с этой группой он плотно связан.

Шанхайская группа стратегию возвышения юаня строила на вхождении в СДР МВФ. Кстати, среди заместителей главы МВФ — много выходцев из Шанхайской группы. Сейчас многое меняется, но в целом нельзя их назвать глобалистами, они-то себя считают китайскими патриотами. Они думают, что выгоднее не воевать с США, а вовлечь их в китайский рынок, а в Японию через Всестороннее региональное экономическое партнёрство RCEP войти.

– Это такая же глобалистская система мироустройства, только на китайский лад, когда уже не США распространяют свою власть, а Китай создаёт такую однополярную модель.

– Вы правы. Мне кажется, любая система стремится эволюционно, в том числе и в биологии, к глобальному доминированию. И здесь – то же самое.

Ставка Китая не столько на экономику, сколько на военную экспансию в регионе

– У всех этих групп, о которых мы говорим, есть общая черта, все они первоочередное внимание уделяют экономике, распространению влияния, кредитования, в МВФ свой вклад хотят внести. А почему Китай исключительно по экономике работает? Что касается военно-технического сотрудничества, мы видим отдельные проекты и в Африке, и в Азии, но глобального масштабного характера они не носят. Политическое сотрудничество так же затруднено, у Китая очень много врагов. А экономика – это же вещь ненадёжная. Да, построил ты порт, а кто-то прокредитовал военный переворот, к власти проамериканские силы пришли, порт отжали, кредиты списали, и конец китайскому влиянию.

– Но вы говорите, исходя из парадигмы Китая до Си Цзиньпина. Многие мифы и стереотипы вокруг Китая сформировались до 2012 года. Когда к власти пришёл Си Цзиньпин, в первые же три года открылась первая военная база Китая за пределами Китая. Это Джибути. То есть говорить о том, что военно-техническим путём они не пытаются распространить свою власть, в корне неверно.

– Я имею в виду не так активно, как экономически.

– Потому что экономическая власть, Народный банк Китая, правительство Китая – это прозападные группы. А они исключают конфронтацию с Западом. Их стратегия такова: мы не можем перехватить мирным способом лидерство над миром, если вступаем в военную конфронтацию. И за тридцать лет сдались позиции Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Во время правления "комсомольцев" и Шанхайской группы Китай вообще не предъявлял никаких претензий. А о военных базах речи и вовсе не шло, как и не было активной модернизации китайской армии, такой, как сейчас мы наблюдаем.

Гейтс посоветовал заранее вложить миллиарды на случай будущей пандемии Парадигмы реально меняются с 2012 года, когда к власти пришёл Си Цзиньпин. И с этого момента Китай пошёл путём военной экспансии. К примеру, когда в Нигерии начались акции гражданских протестов, там появились китайские военные инструкторы, как и на Соломоновых островах, когда там были протесты против усиления китайского влияния. В том же Таджикистане тоже есть китайские инструкторы.

Таких фактов очень много, и этот маховик только набирает обороты. Китай становится военной державой, планируются ещё дополнительные военно-морские базы в ОАЭ, в

Экваториальной Гвинее – всё это уже на повестке.

А экономическая модель присуща как раз прозападным группам, это их стратегия. Но наступил, так сказать, момент истины, когда Обама сказал: хватит работать на китайский проект, мы его сворачиваем и начинаем наращивать мускулы и выкидывать отовсюду китайцев.

– А Дональд Трамп потом это всё добил?

– Совершенно верно. Я думаю, что распад нынешней Бреттон-Вудской системы глобального капитала, которая сложилась после 1945 года, сопровождается не только китайскими событиями, но и приходом суверенных режимов, властей, в том числе и монетарных, по всему миру. А президент Дональд Трамп — это последний или предпоследний уже аккорд.

Китай vs Тайвань: кризис миновал?

– Вы говорите, что Китай раскручивает военный маховик. Может, для нас это не так заметно, но Тайвань сразу здесь выплывает на поверхность. Мы с вами месяца три назад обсуждали эту тему, тогда ситуация была уже предвоенная, но уже самолёты летали, вторгались в воздушное пространство Тайваня, звучала риторика жёсткая со стороны Пекина и США. Сейчас ситуация, как кажется, успокоилась.

– А успокоилась ли она? Военная стратегия учит, что внезапное нападение является самым успешным нападением. У военного ведомства Тайваня было чёткое мнение, что Китай постепенно наращивает военно-воздушные группировки, которые захватывают его воздушное пространство, чтобы очередной его заход восприняли за очередную тренировку и не могли бы адекватно отреагировать.

Военная тактика может быть разной. Может, сейчас затишье, как перед бурей. Я не исключаю такого варианта. Говорить о том, что всё абсолютно успокоилось, нельзя. В своём последнем новогоднем поздравлении президент Тайваня Цай Инвэнь сказала: "Я предупредила Китай, что будем бороться до конца".

Это говорит о том, что воинственная риторика не стихает в этом регионе. Недавно заключили военное соглашение Австралия и Япония, плюс Пентагон обнародовал планы по сотрудничеству с Японией в случае Тайваньской операции. А это уже шаг к формированию военных планов.

Но интересно, что в этих планах нет никакой поддержки непосредственно на острове Тайвань. Скорее всего, в ответ на попытку НОАК заблокировать Тайвань американцы попытаются разблокировать доступ к острову. Но американского присутствия там не будет.

Наивно считать, что Китай находится где-то на периферии геополитики. Напротив, он является уже её центром. В 2020 году произошло эпохальное событие. Из пяти крупнейших экономик мира в Азии осталось только три – Китай, Япония и Индия. Причём Индия в эту тройку вошла, сместив Германию.

У нас на глазах центр мировой экономики переместился в Восточную Азию. А Украина, Восточная Европа – это её периферия. Очень много признаков того, что это происходит. Поэтому события на Украине могут серьёзно повлиять на глобальное противостояние, после которых, возможно, начнётся и Тайваньская операция.

Нельзя исключать, что по старой доброй традиции будут провокации во время Пекинской Олимпиады, а на Украине или в Тайване произойдут какие-то события, чтобы испортить китайцам праздник.

Ситуация такова, что основные факторы начала Тайваньской операции лежат не в области военной стратегии или военно-технического превосходства китайской армии над тайваньской, а в глобальных факторах, потому что операция на Тайване поменяет глобальный расклад.

Одним этим шагом Китай выкидывает США из Восточной Азии, а это уже сигнал для Японии, Индонезии, Кореи и всех остальных стран. Кстати, Индонезия в торговле с Китаем недавно перешла на юань, и у них товарооборот вырос, если не ошибаюсь, на 43% за год.

– Но ещё низкая база у них.

– Нет. У них 120 миллиардов товарооборота, что вполне сопоставимо с российским товарооборотом. Китай делает серьёзную ставку на Индонезию, как буфер между Австралией. То есть основной триггер этой операции – это глобальный экономический шок. Если мы понимаем, что ставка ФРС сейчас поднимется в марте.

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