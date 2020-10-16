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Китай готовится к войне? Как Google Translate заставил весь мир напрячься
16 октября 2020, 00:45 • 8 • Политика
Многие российские и зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что Китай готовится к войне. Так они интерпретировали слова Си Цзиньпина, который встретился с китайскими военными. Эксперты объяснили, как машинный перевод Google Translate заставил весь мир напрячься.
Фраза, ставшая поводом для тревоги, была произнесена во время визита лидера Китая на военную базу в провинции Гуандун. Многие журналисты обратили внимание на призыв солдатам готовиться к войне, который прозвучал в речи Си Цзиньпина.
Однако на деле выступление политика было не столь воинственным. Докторант в Китайском сельскохозяйственном университете пояснил, что речь идёт о повышении безопасности страны.
Конфликтолог и китаист Борис Подопригора в свою очередь отметил, что "война" и "освобождение" - родственные понятия для китайского менталитета. Для китайца война - это защита, как и освобождение.
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